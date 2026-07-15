Médico gaúcho passa a integrar o Colégio Americano de Cirurgiões

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O coordenador médico do curso de Medicina da Unisinos e chefe do Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Porto Alegre, Antônio Weston, é o mais novo membro do Colégio Americano de Cirurgiões (ACS, na sigla em inglês). A entidade é a principal associação profissional e educacional de cirurgiões do mundo.
A nomeação foi confirmada nos últimos dias. O médico destaca que não se tratou de um concurso, mas sim de um convite para filiação. O reconhecimento foi possível devido ao histórico profissional e acadêmico de Weston, que acumula participações em eventos internacionais e publicações científicas. O convite partiu da presidência do capítulo brasileiro do ACS e foi homologado pela direção americana da instituição após uma rigorosa análise curricular.
A ACS define diretrizes e protocolos seguidos em hospitais do mundo todo para garantir a segurança dos pacientes e oferece cursos de atualização, congressos e credencia centros de treinamento de excelência cirúrgica.
Ao lado de Weston, também integram o seleto grupo os cirurgiões gaúchos Kevin Luis Morales Pajaro, Omero Costa Filho, Hamilton Petry de Souza e Leandro Totti Cavazzola.