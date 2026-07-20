Máscara mortuária de Sarmento Leite passa a integrar acervo do Museu de História da Medicina do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Já está presente no acervo do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul a máscara mortuária de Eduardo Sarmento Leite da Fonseca, personagem considerado um dos maiores ícones da medicina no Estado. A família doou o item à instituição no último mês.
Falecido em 1935, Sarmento Leite foi fundador e consolidador da Faculdade de Medicina de Porto Alegre (UFRGS), além de professor, diretor, cirurgião e protagonista da organização sanitária gaúcha.
A peça, produzida pelo artista André Arjonas, ficará disponível para pesquisa e preservação histórica.