Lula não irá à posse de Keiko Fujimori no Peru; ministro Mauro Vieira representará o Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil na posse da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori. O evento está agendado para ocorrer na próxima terça-feira (28), em Lima.
Segundo o Itamaraty, não há, até o momento, reuniões bilaterais agendadas. O presidente Lula não estará presente na cerimônia; no entanto, parabenizou Keiko após a confirmação de sua vitória no início de julho. "Estamos prontos para avançar numa agenda bilateral ambiciosa", disse o presidente em publicação nas redes sociais.
Nos últimos 10 anos, oito presidentes ocuparam o cargo. Keiko herdará uma década de intensa instabilidade política no país, marcada por frequentes impeachments relâmpago aprovados por um Congresso fragmentado.
Keiko é filha do ex-presidente Alberto Fujimori. A vitória de 2026 encerrou uma sequência de três derrotas na tentativa de chegar ao poder — ela havia disputado e perdido os pleitos de 2011, 2016 e 2021.
Na vida pública, Keiko foi a congressista mais votada do Peru em 2006 e fundou o Fuerza Popular, partido de direita que se consolidou como uma das maiores forças no Parlamento. Na campanha de 2026, ela focou em um discurso baseado em três pilares: mão dura contra o crime, estabilidade institucional e defesa do modelo econômico liberal, além de pregar maior aproximação diplomática com os Estados Unidos.