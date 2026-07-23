Lula não irá à posse de Keiko Fujimori no Peru; ministro Mauro Vieira representará o Brasil

Não há, até o momento, reuniões bilaterais agendadas. Lula Marques / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil na posse da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori. O evento está agendado para ocorrer na próxima terça-feira (28), em Lima.

Segundo o Itamaraty, não há, até o momento, reuniões bilaterais agendadas. O presidente Lula não estará presente na cerimônia; no entanto, parabenizou Keiko após a confirmação de sua vitória no início de julho. "Estamos prontos para avançar numa agenda bilateral ambiciosa", disse o presidente em publicação nas redes sociais.

Nos últimos 10 anos, oito presidentes ocuparam o cargo. Keiko herdará uma década de intensa instabilidade política no país, marcada por frequentes impeachments relâmpago aprovados por um Congresso fragmentado.

Keiko é filha do ex-presidente Alberto Fujimori. A vitória de 2026 encerrou uma sequência de três derrotas na tentativa de chegar ao poder — ela havia disputado e perdido os pleitos de 2011, 2016 e 2021.