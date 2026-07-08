Lenda das maratonas Eliud Kipchoge corre na Orla do Guaíba e conhece projeto social da Capital

Bicampeão olímpico e o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de duas horas, o queniano Eliud Kipchoge conheceu, nesta quarta-feira (8), uma das mais belas paisagens de Porto Alegre: a Orla do Guaíba.
Ele treinou no local, quando o sol mal estava amanhecendo na Capital.
Depois, visitou o projeto Corra Para o Bem e foi recebido com carinho por cerca de 150 crianças e adolescentes dos bairros Bom Jesus e Morro Santana. O projeto utiliza a corrida como ferramenta de transformação social. O prefeito Sebastião Melo, inclusive, emprestou seu chapéu de palha ao atleta.
— Hoje, a gente poderia falar sobre os recordes de um dos maiores atletas de todos os tempos, mas preferimos ouvir a história de uma criança que superou os obstáculos e chegou ao topo do mundo. Desejo que esse dia de hoje fique marcado na memória desses jovens que tiveram o privilégio de conhecer um ídolo mundial — afirmou Melo.
Kipchoge conheceu a iniciativa, correu ao lado das crianças e distribuiu autógrafos.
— Estou feliz por estar aqui. O esporte pode levar vocês a muitos lugares. O Corram, estudem e nunca deixem de acreditar em seus sonhos — afirmou.
Kipchoge está na cidade para participar da NB 42K Porto Alegre 2026, considerada uma das principais maratonas da América Latina.