Lenda das maratonas Eliud Kipchoge corre na Orla do Guaíba e conhece projeto social da Capital

Atleta queniano visitou um projeto social da Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Bicampeão olímpico e o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de duas horas, o queniano Eliud Kipchoge conheceu, nesta quarta-feira (8), uma das mais belas paisagens de Porto Alegre: a Orla do Guaíba.

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Ele treinou no local, quando o sol mal estava amanhecendo na Capital.

Depois, visitou o projeto Corra Para o Bem e foi recebido com carinho por cerca de 150 crianças e adolescentes dos bairros Bom Jesus e Morro Santana. O projeto utiliza a corrida como ferramenta de transformação social. O prefeito Sebastião Melo, inclusive, emprestou seu chapéu de palha ao atleta.

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— Hoje, a gente poderia falar sobre os recordes de um dos maiores atletas de todos os tempos, mas preferimos ouvir a história de uma criança que superou os obstáculos e chegou ao topo do mundo. Desejo que esse dia de hoje fique marcado na memória desses jovens que tiveram o privilégio de conhecer um ídolo mundial — afirmou Melo.

Kipchoge conheceu a iniciativa, correu ao lado das crianças e distribuiu autógrafos.

— Estou feliz por estar aqui. O esporte pode levar vocês a muitos lugares. O Corram, estudem e nunca deixem de acreditar em seus sonhos — afirmou.