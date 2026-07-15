Joe Biden anuncia livro de memórias da presidência e fala sobre situação atual do câncer

Ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. @JoeBiden / X Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o lançamento, marcado para 17 de novembro, de um livro de memórias sobre os seus anos na presidência americana. Na mesma ocasião, ele atualizou seus seguidores sobre o tratamento de um câncer de próstata.

— Desde que deixei a presidência, muitas pessoas me perguntam o que estou fazendo. Tenho passado muito tempo com a minha família. Estou lidando com o diagnóstico de um câncer, recebendo tratamento, e as coisas estão correndo muito bem — afirmou Biden em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (15).

Segundo o ex-presidente, a previsão de lançamento do livro é para novembro deste ano.

— Escrevi um livro sobre o meu período na presidência. Chama-se "Promise Me, America" ("Prometa-me, América", em tradução livre). Será lançado em novembro e já está disponível para pré-venda. É sobre os desafios que enfrentamos como nação, sobre as decisões que tomei e por que as tomei.

Entre os assuntos tratados na obra, conforme Biden, estão a pandemia de Covid-19, a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, a retirada das tropas do Afeganistão, as parcerias com a Otan e o apoio à Ucrânia. O ex-presidente também aborda um dos temas mais delicados para o Partido Democrata: a última eleição presidencial, que resultou na vitória de Donald Trump.