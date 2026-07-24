Instituto Cultural Floresta cede antenas Starlink para a Defesa Civil do RS e de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Para auxiliar nos trabalhos de assistência às pessoas afetadas pelas cheias registradas nos últimos dias no Estado, o Instituto Cultural Floresta (ICF) cedeu antenas Starlink para as Defesas Civis do RS e de Porto Alegre.
Na última semana, a Defesa Civil do Estado recebeu 10 equipamentos; já a da Capital recebeu três unidades nesta quinta-feira (23). Os itens já estão em campo com as equipes enviadas para a região Central, para o Vale do Taquari e para a região das Ilhas.
Os dispositivos garantem acesso à internet em localidades isoladas e estão sendo utilizados desde o início desta semana, cobrindo áreas atingidas por inundações.
As antenas pertencem ao próprio acervo do ICF, entidade que, logo nos primeiros dias da enchente de 2024, adquiriu e cedeu mais de 330 unidades da Starlink para o uso de órgãos de segurança, equipes de resgate e abrigos em diversas regiões do Rio Grande do Sul.