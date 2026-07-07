Ilades celebra 15 anos e anuncia nomes para o Fórum Internacional de Mudanças Climáticas em Porto Alegre

Marcino Fernandes Rodrigues Junior, presidente do Ilades. Arquivo pessoal

O Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (Ilades) celebra, nesta terça-feira (7), 15 anos.

Nesta data, a entidade, fundada pelo advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior, antecipa à coluna alguns nomes confirmados do 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, que será realizado em 29 de outubro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre.

O tema deste ano será "O protagonismo da indústria na transformação para uma economia de baixo carbono".

Leia Mais Fórum internacional em Porto Alegre discute transição energética e descarbonização

Entre os convidados, já garantiram presença: Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Dan Ioschpe, presidente do Conselho de Administração da Ioschpe-Maxion e vice-presidente da Fiesp, Ana Toni, CEO da COP30, e Vinícius Lameira, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), entre outros.

— O Ilades foi fundado em 2011 com propósito de ser uma instituição que trouxesse qualidade ao debate. Já no seu estatuto, tinha como finalidade a científico e educacional. Procurar melhorar o debate sobre sustentabilidade sem nenhum tipo de contaminação ideológica, e sim o critério levar sempre a melhor informação. onde as pessoas, a sociedade, possam discernir por que tomaram uma ou outra decisão — explica Marcino.

Veja abaixo os painéis e todos os nomes confirmados até o momento:

Data: 29 de outubro de 2026

Horário: 8h30min às 14h

Local: Teatro da Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600 - Porto Alegre)

Painel Especial dos 15 anos de fundação do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável-ILADES.

Advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior — Presidente do 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas e presidente do Ilades

Sérgio Eduardo Mariucci — Reitor da Unisinos

-Miguel Wedy — Decano da Escola de Direito da Unisinos

Annelise Monteiro Steigleder — Promotora Justiça do MP-RS

PAINEL 1

Paulo Skaf — Presidente da Fiesp

Dan Ioschpe — Presidente do Conselho de Administração da Ioschpe-Maxion e vice-presidente da Fiesp

PAINEL 2

Ana Toni — CEO da COP30.

Taneha Kuzniecow Bacchin —Arquiteta Pesquisadora Urbanística, doutora pela Universidade de Tecnologia de Delft (Holanda)

Carlos Tucci — Presidente da Rhama Analysis

PAINEL 3

Vinícius Lameira — Promotor de Justiça do MP=RJ e vice-presidente da Abrampa

Claudio Ari Mello – Promotor de Justiça do MP-RS e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Urbanismo

Rafael Moreira – Juiz Federal

PAINEL 4

Luciano Resner – Diretor de Engenharia da Marcopolo

Leandro Marin – Vice-presidente do Grupo AEGEA.

Antônio Lacerda – Diretor-geral Brasil da CMPC

PAINEL 5