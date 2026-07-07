Ilades celebra 15 anos e anuncia nomes para o Fórum Internacional de Mudanças Climáticas em Porto Alegre

O Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (Ilades) celebra, nesta terça-feira (7), 15 anos.
Nesta data, a entidade, fundada pelo advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior, antecipa à coluna alguns nomes confirmados do 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, que será realizado em 29 de outubro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre.
O tema deste ano será "O protagonismo da indústria na transformação para uma economia de baixo carbono".
Entre os convidados, já garantiram presença: Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Dan Ioschpe, presidente do Conselho de Administração da Ioschpe-Maxion e vice-presidente da Fiesp, Ana Toni, CEO da COP30, e Vinícius Lameira, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), entre outros.
— O Ilades foi fundado em 2011 com propósito de ser uma instituição que trouxesse qualidade ao debate. Já no seu estatuto, tinha como finalidade a científico e educacional. Procurar melhorar o debate sobre sustentabilidade sem nenhum tipo de contaminação ideológica, e sim o critério levar sempre a melhor informação. onde as pessoas, a sociedade, possam discernir por que tomaram uma ou outra decisão — explica Marcino.
Veja abaixo os painéis e todos os nomes confirmados até o momento:
- Data: 29 de outubro de 2026
- Horário: 8h30min às 14h
- Local: Teatro da Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600 - Porto Alegre)
Painel Especial dos 15 anos de fundação do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável-ILADES.
- Advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior — Presidente do 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas e presidente do Ilades
- Sérgio Eduardo Mariucci — Reitor da Unisinos
- -Miguel Wedy — Decano da Escola de Direito da Unisinos
- Annelise Monteiro Steigleder — Promotora Justiça do MP-RS
PAINEL 1
- Paulo Skaf — Presidente da Fiesp
- Dan Ioschpe — Presidente do Conselho de Administração da Ioschpe-Maxion e vice-presidente da Fiesp
PAINEL 2
- Ana Toni — CEO da COP30.
- Taneha Kuzniecow Bacchin —Arquiteta Pesquisadora Urbanística, doutora pela Universidade de Tecnologia de Delft (Holanda)
- Carlos Tucci — Presidente da Rhama Analysis
PAINEL 3
- Vinícius Lameira — Promotor de Justiça do MP=RJ e vice-presidente da Abrampa
- Claudio Ari Mello – Promotor de Justiça do MP-RS e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Urbanismo
- Rafael Moreira – Juiz Federal
PAINEL 4
- Luciano Resner – Diretor de Engenharia da Marcopolo
- Leandro Marin – Vice-presidente do Grupo AEGEA.
- Antônio Lacerda – Diretor-geral Brasil da CMPC
PAINEL 5
- Aurélio Pavinato – CEO da SLC Agrícola
- Maria Belen Losada – Superintendente de Negócios de Carbono do Itaú BBA – Brasil e Internacional