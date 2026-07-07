Hospital Moinhos de Vento firma parceria com três grandes instituições de saúde do Uruguai

Registro da assinatura dos acordos. Leonardo Lenskij / Hospital Moinhos de Vento

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, firmou parcerias estratégicas com três instituições de saúde do Uruguai. Trata-se de acordos com o Sanatorio SEMM Mautone — instituição privada com sede em Maldonado, na região de Punta del Este —, com a SISAMÉRICA — seguro médico internacional sediado no Uruguai que cobre internações e tratamentos nos principais hospitais dos EUA e da América Latina —, e com a Medicina Personalizada (MP), uma das maiores redes de serviços médicos do país vizinho.

Segundo o Hospital Moinhos de Vento, os acordos criam um caminho estruturado para que pacientes uruguaios com necessidades diagnósticas ou terapêuticas de alta complexidade sejam atendidos no Brasil, consolidando a instituição gaúcha como referência médica na América Latina.

Na prática, quando um caso exige recursos indisponíveis no Uruguai — como determinados exames, procedimentos minimamente invasivos ou avaliação de especialistas em áreas específicas —, o médico assistente do paciente pode encaminhá-lo ao hospital em Porto Alegre por meio de uma jornada coordenada entre as equipes dos dois países.