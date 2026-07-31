Hamas irá depor as armas? Uma faca de dois gumes para Netanyahu

Hamas foi bastante enfraquecido, e seus principais líderes foram mortos nas ações israelenses. ZAIN JAAFAR / AFP

Há muito ceticismo ainda em torno do anúncio do Hamas de que irá depor as armas. Estamos falando de um grupo terrorista que cometeu o maior atentado da história de Israel, em 7 de outubro de 2023, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, em uma ditadura que torna refém a própria população, e que rejeita a ideia da existência de Israel por princípio, desde a sua criação nos anos 1980.

O que temos até o momento é a informação, por parte de porta-vozes do Hamas à AFP, de que o grupo estaria disposto a entregar as armas a um comitê tecnocrata. Esse acordo foi anunciado por Donald Trump, em parceria com o Egito, Catar e a Turquia. Israel não se pronunciou.

Ponto de atenção: O Hamas condiciona o desarmamento de suas tropas a Israel se retirar do território de Gaza. Ou seja, assim como fez ao anunciar a disposição em deixar o poder, o grupo joga a responsabilidade para o governo de Benjamin Netanyahu.

Se, de fato, o acordo vingar, o Hamas entregaria as armas a um comitê técnico, formado por palestinos. Se esse grupo tem força suficiente para se impor sobre à organização extremista, a gente não sabe.

Se confirmado o acordo nos moldes rascunhados por Trump no anúncio, teria havido alguma capitulação durante as negociações. O Hamas foi bastante enfraquecido, e seus principais líderes foram mortos nas ações israelenses desde o 7 de outubro de 2023.

Como o governo de Israel vai reagir? Israel realiza eleições em 27 de outubro, dois dias depois do segundo turno no Brasil. Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo da história israelense, é candidato na renovação da Knesset, o parlamento. Mas é um premier que se alimenta da guerra, que promete um Estado forte, seguro.

Minha opinião: o anúncio do Hamas é como uma faca de dois gumes para Netanyahu. Por um lado, ele pode se vangloriar de que colocou fim ao grupo terrorista. Por outro, há muita gente que pode ver a saída de Gaza como uma derrota, como uma capitulação israelense, especialmente sua base mais conservadora, que desejaria inclusive a anexação total do território de Gaza.