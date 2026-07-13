Governo brasileiro entra em semana decisiva sobre novas tarifas dos Estados Unidos

Presidente Lula e o americano Donald Trump Montagem sobre foto / Marina Ramos / Câmara dos Deputados / SAUL LOEB / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A semana será de definições e trabalho para a diplomacia do governo brasileiro, que terá agendas importantes em Washington.

A principal delas envolve a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Na quarta-feira (15), o governo de Donald Trump deverá anunciar se irá ou não impor as novas sanções comerciais ao Brasil. A decisão leva em conta uma investigação conduzida com base na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, que acusa o Brasil de adotar práticas consideradas desleais em relação aos americanos, entre elas o Pix.

Na última quinta-feira, Jamieson Greer, chefe do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), afirmou, em entrevista à Fox Business, que as negociações com o Brasil ainda estão longe de um acordo. “Acho que ainda há uma distância entre nós”, disse.

Outra agenda para a qual o governo brasileiro foi convidado é uma reunião multilateral convocada por Washington com mais de 60 países para discutir a criação de uma aliança contra movimentos antifascistas e de esquerda.