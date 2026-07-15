Gaúcho da MSF debate acesso a medicamento contra o HIV em evento no RJ

O epidemiologista gaúcho Antonio Flores, da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF), participará, no dia 30 de julho, de uma das mesas da 26ª Conferência Internacional sobre a AIDS — o maior evento global dedicado ao tema, que será realizado no Rio de Janeiro no final deste mês.
Atualmente trabalhando com a organização na África do Sul, Antonio levará para o debate o acesso ao lenacapavir, tecnologia médica apontada como uma das maiores inovações na prevenção ao HIV das últimas décadas.
Embora o medicamento tenha potencial para transformar a resposta global à epidemia, a tecnologia permanece fora do alcance de milhões de pessoas devido aos preços elevados, a acordos restritivos de licenciamento e a limitações na oferta. O debate proporá uma reflexão urgente sobre quem realmente tem acesso às inovações em saúde e quais barreiras ainda impedem que os avanços científicos cheguem às populações que mais precisam deles.