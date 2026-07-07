França terá uma candidata à presidência com tornozeleira eletrônica

Marine Le Pen chegando para o julgamento nesta terça-feira (7). JULIEN DE ROSA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, afirmou nesta terça-feira (7) que concorrerá às eleições presidenciais da França em abril de 2027. O anúncio ocorreu após um tribunal de apelação manter sua condenação, mas reduzir o período de inelegibilidade, abrindo caminho para a disputa. Um detalhe central na sentença, contudo, chama a atenção: ela terá de cumprir parte da pena sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Le Pen é acusada de desvio de recursos públicos por utilizar fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários de seu partido na França. A política foi condenada a três anos de prisão, dos quais dois anos foram suspensos; o ano restante de prisão efetiva deverá ser cumprido em regime domiciliar com vigilância eletrônica. Ela também recebeu uma pena de 45 meses de inelegibilidade, mas com 30 meses suspensos. Na prática, restam 15 meses de restrição, o que viabiliza juridicamente sua candidatura em 2027.

— Quero explorar todos os meios legais para defender minha inocência neste caso. Sou candidata esta noite. [...] Não existe mais nenhum cenário em que eu não possa me candidatar em 2027 — afirmou Le Pen em entrevista ao canal francês TF1.

Sobre o uso do dispositivo de segurança, a líder francesa declarou a intenção de recorrer ao Tribunal de Cassação (equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil), recurso que, segundo ela, suspenderia a execução imediata da sanção.

— Eu havia indicado que não faria campanha usando uma tornozeleira eletrônica. Mas, como tenho a opção de recorrer ao Tribunal de Cassação e o recurso suspende os efeitos da decisão, farei campanha sem a tornozeleira — explicou.

Cenário político e reações

A França se projeta para uma das eleições mais polarizadas de sua história recente. O atual presidente, Emmanuel Macron, enfrenta baixa popularidade e crises internas e, por estar em seu segundo mandato consecutivo, não poderá concorrer à reeleição.

Com a confirmação de Le Pen na "cabeça de chapa" pelo Reagrupamento Nacional (RN), o herdeiro político da líder e atual presidente formal da sigla, o jovem Jordan Bardella, foi indicado por ela nesta noite para ocupar o cargo de primeiro-ministro em caso de vitória.

As reações no espectro político foram imediatas. À esquerda, Jean-Luc Mélenchon, principal figura do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) e que já anunciou sua intenção de disputar o pleito, subiu o tom após o pronunciamento de Le Pen, chamando-a de "patética" e acusando-a de "mentir".

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No campo da centro-direita, Édouard Philippe, ex-primeiro-ministro de Macron e provável candidato para 2027, adotou uma postura mais institucional:

— Marine Le Pen tem o direito de fazer essa escolha e explicá-la ao povo francês, que ouvirá seus argumentos. São eles que decidirão — ponderou Philippe.