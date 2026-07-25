Ex-diretor do LinkedIn debaterá "power skills" em evento em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ex-diretor do LinkedIn para a Europa e América Latina, Borja Castelar, será um dos palestrantes do CongregarRH 2026. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos — seccional do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), ocorrerá entre 30 de setembro e 2 de outubro, na PUCRS, em Porto Alegre.
No LinkedIn, Castelar comandou a área de Soluções de Talentos por quase uma década. Ao longo da carreira, realizou mais de 700 palestras em 25 países e publicou três livros best-sellers sobre liderança, persuasão e habilidades humanas.
No CongregarRH, o especialista abordará o papel das power skills em um cenário corporativo cada vez mais impactado pela inteligência artificial.