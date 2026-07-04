EUA comemoram 250 anos de independência marcados por polarização e exposição da imagem de Trump

Em diversos locais do país, é possível ver americanos celebrando a data. JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No próximo sábado (4), os Estados Unidos comemorarão o aniversário de 250 anos de sua independência. A série de celebrações propostas pelo governo americano começou há uma semana e deve se estender além da data oficial. O país já está em ritmo de festa: nesta sexta-feira (3), feriado nacional, as ruas de diversas cidades foram tomadas por bandeiras, chapéus e suvenires em vermelho, azul e branco.

Entretanto, dois fatos têm chamado a atenção no pano de fundo da festividade: a forte polarização em torno das comemorações e a centralização da imagem do presidente Donald Trump nos eventos.

A polarização

Os preparativos para o quarto de milênio de independência americana começaram ainda em 2016, quando o Congresso criou o America250, um comitê bipartidário para organizar as festividades. No entanto, em seu segundo mandato, Trump criou o Freedom 250, uma parceria público-privada sob o guarda-chuva de sua própria administração.

A criação deste segundo grupo esteve no centro de uma forte discussão nos últimos dias envolvendo o Partido Democrata. A oposição divulgou um relatório acusando consultores ligados a Trump de envolvimento em fraude financeira para enganar doadores. Segundo os democratas, apoiadores que pretendiam contribuir com o fundo America250 receberam, na verdade, os dados bancários do Freedom 250.

O relatório aponta que o Freedom 250 foi concebido sob os cuidados da ala republicana para servir como "um veículo para uma visão nacionalista cristã, partidária e centrada em Trump da identidade americana", e que os recursos arrecadados serviram para inflar "o ego, a ideologia política e os projetos pessoais do presidente".

Além disso, segundo o site de notícias Axios, a celebração dos 250 anos sob a ótica de Trump atraiu críticas de oponentes que afirmam que o evento reflete uma visão estritamente partidária e alinhada ao movimento MAGA do país.

A imagem de Trump

Trump anunciou que este será o aniversário "mais espetacular" da história americana. O primeiro indício da apropriação da data surgiu ainda em dezembro passado, quando o republicano enumerou, em um vídeo, uma lista de programas para o aniversário da nação.

De acordo com a CNN, Trump desfez planos que vinham sendo elaborados há anos para a festividade e direcionou agências e verbas federais para sua visão extravagante e patriótica, atraindo críticas de que o ato se tornou uma celebração mais voltada para o presidente do que para o país.

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A abertura oficial ocorreu na semana passada com a Grande Feira Estadual Americana, no National Mall, evento que se estende até dia 10. Segundo o The New York Times, diante da forte politização, diversos artistas cancelaram apresentações, alegando desconforto com o viés partidário.

O ápice das festividades ocorre neste fim de semana. O principal evento do dia 4 de julho no National Mall, batizado de "Saudação à América", prevê desfiles e demonstrações militares. Relatos apontam que Trump quer quebrar o recorde mundial com um show de fogos de artifício de 40 minutos e 850 mil disparos — especialistas ouvidos pelo jornal The Washington Post alertam para o pico de poluição atmosférica que isso pode causar.

O presidente fará o discurso principal que, segundo suas próprias palavras, será longo — mesmo que a previsão indique máxima de 37ºC em Washington DC neste sábado (4). Trump participará de praticamente todas as cerimônias, e o cronograma oficial da festa foi moldado para se adequar à agenda dele.

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Vale lembrar que a associação do nome de Trump aos símbolos nacionais tem sido a marca registrada de seu segundo mandato, período em que ele vem carimbando seu nome em diversos espaços públicos e programas governamentais. Enquanto no Brasil isso é vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, que exige a impessoalidade em todos os órgãos da administração pública, nos Estados Unidos não existe um princípio constitucional com este fim.

Como esta coluna já abordou, o presidente já anunciou, por exemplo, a construção de uma nova classe de navios de guerra batizada de "Classe Trump"; a tentativa de renomear o Kennedy Center para Trump-Kennedy Center (medida revertida judicialmente); a construção do Arco de Trump; a proposta de uma cédula de US$ 250 com seu rosto; e, mais recentemente, o "passaporte Trump".