Estudo aponta que RS deve ser um dos primeiros Estados a perder população a partir de 2027

Levantamento coloca o Estado à frente do restante do país. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul deve ser um dos primeiros Estados brasileiros a registrar redução populacional já a partir de 2027. É o que aponta um estudo desenvolvido pela Listening, empresa de inteligência de dados da Holding in.Pacto.

O levantamento coloca o Estado à frente do restante do país em uma transformação demográfica.

Segundo dados do Censo 2022, o Rio Grande do Sul tem 14,1% de sua população com 65 anos ou mais — o maior percentual do Brasil. Além disso, nove dos 10 municípios mais envelhecidos do país são gaúchos. As projeções indicam que a participação do Estado na população nacional continuará diminuindo, caindo de 6,1% em 1991 para cerca de 5,3% em 2025.

— O envelhecimento da população e a redução demográfica afetam diretamente o consumo, a mão de obra, os investimentos e o planejamento. Nosso papel é transformar grandes volumes de dados em informação estratégica para que empresas e organizações tomem decisões com mais segurança — destaca Klecio Santos, sócio-CEO da Holding in.Pacto.

O estudo foi apresentado durante a inauguração da sede da Holding in.Pacto em Porto Alegre, na quarta-feira (22), às 18h, no Edifício João Benjamin Zaffari.