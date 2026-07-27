Equipes do DMLU trabalham na limpeza de área onde ficam capivaras, na margem do Arroio Dilúvio

Na manhã desta segunda-feira (27), funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estavam limpando a área das capivaras, na foz do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre.
No domingo (26), a coluna mostrou 25 animais repousando em meio ao lixo no local, próximo ao Guaíba.
O registro era do dia 19, mas moradores e usuários da Orla têm reclamado da falta de limpeza na área.
À coluna, a prefeitura explicou como pretende fazer a gestão dos bichos (leia aqui), que apareceram após a enchente de 2024.