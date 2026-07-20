Entenda por que jogadores da Espanha levaram bandeiras diferentes ao pódio da Copa do Mundo

Na imagem, Dani Olmo está com a bandeira de Terrassa, Gavi com Andaluzia nos ombros, e Yéremy Pino e Pedri com a das Ilhas Canárias. ODD ANDERSEN / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ao subirem ao pódio para comemorar o título da Copa do Mundo de 2026, os jogadores da Espanha levaram para a cerimônia um detalhe que vai além do futebol. Diversos atletas não carregavam apenas a tradicional bandeira vermelha e amarela, que representa a nação espanhola, mas também os estandartes de comunidades autônomas do país.

Pedri e Yéremy Pino, por exemplo, estavam com a bandeira das Ilhas Canárias. O responsável pelo gol do título, Ferran Torres, trazia o símbolo da Comunidade Valenciana; Borja Iglesias, a bandeira da Galícia; Dani Olmo carregava o símbolo da cidade de Terrassa; Gavi com a bandeira de Andaluzia; e Álex Baena, o de Roquetas de Mar.

O episódio remete à história da própria formação da Espanha. O país se consolidou a partir da unificação de diferentes reinos ao longo dos séculos 15, 16 e 17, processo concluído centralmente no início do século 18. A partir da redemocratização e da promulgação da Constituição de 1978 — após o fim da ditadura de Francisco Franco —, o Reino da Espanha passou a ser organizado em 17 comunidades autônomas e duas cidades autônomas (veja a lista abaixo).

O meio-campista Gavi com a bandeira de Andaluzia nos ombros. FRANCK FIFE / AFP

Apesar dessa estrutura descentralizada, algumas regiões mantêm um forte sentimento de identidade local e nacional própria. Comunidades como o País Basco e a Catalunha, por exemplo, abrigam históricos movimentos separatistas.

Divisão Territorial da Espanha

Comunidades Autônomas:

Andaluzia

Aragão

Astúrias (Principado das Astúrias)

Ilhas Baleares

Ilhas Canárias

Cantábria

Castela-Mancha

Castela e Leão

Catalunha

Comunidade Valenciana

Estremadura

Galícia

La Rioja

Comunidade de Madri

Região de Múrcia

Navarra (Comunidade Foral de Navarra)

País Basco

Cidades Autônomas: