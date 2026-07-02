Entenda a decisão do Vaticano de excomungar bispos de grupo ultraconservador da Suíça

Cinco dos seis bispos excomungados. À esquerda, Alfonso de Galarreta, sagrante principal da cerimônia. FABRICE COFFRINI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Vaticano excomungou bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) — grupo católico dissidente e ultraconservador sediado em Écône, na Suíça. O anúncio ocorre um dia após a fraternidade realizar a ordenação de quatro novos bispos sem a aprovação do papa Leão XIV, na quarta-feira (1º). Na decisão publicada nesta quinta-feira (2), a Santa Sé justificou que as consagrações sem mandato pontifício constituem um ato de natureza cismática, além de reiterar que o grupo celebra os sacramentos de forma ilícita.

Segundo o decreto assinado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé — a principal autoridade de supervisão doutrinária da Igreja —, os ministros do movimento encontram-se em situação de cisma, ou seja, em ruptura com a Igreja Católica. A nota explicativa detalha ainda que, embora os sacramentos tenham validade em sua substância divina devido à ordem sacra dos padres, eles são estritamente ilícitos; além disso, as confissões ouvidas e os casamentos assistidos por eles são juridicamente inválidos.

A excomunhão imediata atinge os bispos Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, respectivamente sagrante principal e co-sagrante da cerimônia, e os quatro sacerdotes recém-consagrados: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier.

O que dizem os documentos?

O Vaticano publicou dois documentos sobre a sua decisão. No primeiro decreto, a Santa Sé afirma que, apesar das advertências prévias, "o Bispo Alfonso de Galarreta cometeu um ato de natureza cismática através da consagração episcopal de quatro sacerdotes, sem mandato pontifício e contra a vontade do Sumo Pontífice".

Além de declarar a excomunhão dos seis bispos envolvidos, o Vaticano adverte expressamente para que clérigos e fiéis leigos não adiram a Fraternidade, sob o risco de incorrerem na pena de excomunhão.

Já na nota explicativa divulgada pelo mesmo Dicastério, o cardeal Fernández afirmou que múltiplas tentativas de trazer os membros do movimento iniciado pelo Arcebispo Marcel Lefebvre (fundador do movimento suíço) de volta à plena comunhão se mostraram infrutíferas ao longo dos anos. A situação tornou-se ainda mais grave a partir das recentes consagrações episcopais celebradas à revelia de Leão XIV, configurando formalmente o ato de cisma.

O que é o ato de cisma?

No Código de Direito Canônico atual, o cisma é classificado como um delito contra a religião e a unidade da Igreja. A lei eclesiástica o define formalmente como "a recusa da submissão ao Sumo Pontífice ou da comunhão com os membros da Igreja que lhe estão sujeitos".