Projeto de educação musical Vozes do Futuro receberá recursos de R$ 3 milhões de empresa gaúcha de energia elétrica

Atualmente, mais de 60 crianças e adolescentes participam das atividades. Yasmin Silva / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O "Vozes do Futuro", projeto de educação musical e transformação social realizado dentro do Pão dos Pobres, em Porto Alegre, passará a contar com um aporte de R$ 3 milhões. O investimento, que será desenvolvido durante cinco anos, é fruto de uma doação da Tecnova, empresa gaúcha do setor de energia elétrica, que viabilizou a quantia por meio da Lei Rouanet.

Em operação desde março deste ano, a iniciativa combina educação musical, cultura, tecnologia e desenvolvimento pessoal para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Por meio de oficinas gratuitas, o projeto estimula a criatividade, a expressão artística, o trabalho em equipe e o protagonismo dos participantes.

Nesses primeiros meses de atividades, o "Vozes do Futuro" tem trabalhado expressões culturais brasileiras por meio da voz, do corpo e do movimento. Para os próximos ciclos, a proposta é integrar também recursos tecnológicos, como beatbox e samplers eletrônicos de instrumentos tradicionais, conectando tradição e inovação na construção de novas experiências musicais.

Entre as próximas etapas, está prevista uma atividade na sede da Tecnova, na Capital, onde colaboradores da empresa compartilharão vivências com os jovens. O objetivo é proporcionar trocas que contribuam para o desenvolvimento de autonomia, liderança, confiança e capacidade de planejamento.