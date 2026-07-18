Em Porto Alegre, Médicos Sem Fronteiras abre exposição interativa sobre migração

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Médicos Sem Fronteiras (MSF) abre, na próxima segunda-feira (20), a exposição interativa “O Que Se Leva” no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A mostra apresenta histórias reais de pessoas que tiveram de deixar suas casas e enfrentar os desafios da migração, do refúgio e do deslocamento forçado.
Na exposição, o público tem acesso a mais de 20 fotografias e testemunhos de migrantes e refugiados que deixaram tudo para trás, exceto alguns poucos objetos carregados de memórias de familiares e amigos.
Ao caminhar pelo espaço, painéis fotográficos mostram as principais causas do deslocamento forçado — como a crise climática e os conflitos armados — e a resposta humanitária de MSF para salvar vidas, com destaque especial para a atuação nas Américas e no Mar Mediterrâneo.
A mostra conta ainda com sete caixas especiais que contêm fotos e cartas reais escritas à mão por pessoas atendidas pela organização. O evento tem entrada franca.
Serviço:
- O quê: Exposição "O Que Se Leva" (Médicos Sem Fronteiras)
- Data: 20 de julho a 10 de agosto
- Local: BarraShoppingSul
- Endereço: Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre – RS
- Entrada: Gratuita