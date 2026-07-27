Em meio a novos alertas no Vale do Taquari, ministro do Turismo cumpre agenda em Estrela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em meio a alertas de tempestades e altos acumulados de chuva no Vale do Taquari, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, estará no município de Estrela nesta terça-feira (28) para coordenar uma ação de atendimento técnico sobre o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).
A agenda ocorrerá na Câmara Municipal de Estrela e será voltada a empreendedores, gestores públicos e profissionais do setor. Na ocasião, equipes técnicas do Ministério prestarão suporte individualizado aos participantes para orientar sobre linhas de crédito, regularização e políticas públicas de fomento ao turismo.
O foco central é facilitar o acesso aos recursos do Fungetur — mecanismo do Ministério destinado a financiar a estruturação e expansão de empreendimentos turísticos — e a adesão ao Cadastur. O registro no sistema oficial é gratuito, feito de forma 100% online e obrigatório para diversas categorias, como meios de hospedagem, agências de viagens, transportadoras, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos e guias de turismo.