Em discurso de 4 de Julho, Trump volta a sugerir que está em seu terceiro mandato

Presidente durante as comemorações de 4 de julho, no National Mall. Alex Wroblewski / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir que estaria, atualmente, cumprindo seu terceiro mandato. A declaração ocorreu durante o discurso oficial das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, neste sábado (4).

— Reconstruímos nossas Forças Armadas no meu primeiro mandato. Usamos um pouco delas no nosso... Na verdade, eu deveria dizer terceiro mandato, mas não vou dizer isso, porque não quero nenhuma controvérsia. Mas as usamos e tivemos um sucesso tremendo. Vejam a Venezuela, vejam o Irã. Aniquilamos, aniquilamos as Forças Armadas deles — disse o presidente durante as comemorações de 4 de julho, no National Mall.

Trump já afirmou em diversas ocasiões, sem apresentar provas, que as eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden, foram fraudadas. A referência ao "terceiro mandato" faz alusão à alegação de que sua derrota naquele pleito teria sido ilegítima, como se o atual governo correspondesse ao seu terceiro mandato.

O presidente também voltou a defender medidas que pretende implementar para, segundo ele, evitar fraudes nas eleições.

— Todos os eleitores devem apresentar um documento de identificação para votar. Todos os eleitores devem apresentar uma pequena coisa chamada comprovação de cidadania. E não haverá votação pelo correio, exceto em casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagem. E vocês não terão mais que se preocupar com fraudes nas eleições. É muito simples. Juntos, também estamos restaurando a verdade de que a força e o poder americanos não são algo com que se possa brincar.