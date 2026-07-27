Eleitor, desconfie de quem descobriu o meio ambiente em ano eleitoral

Imagem aérea mostra cheia na ponte de Ferro, entre Arroio do Meio e Lajeado. Prefeitura de Lajeado / Facebook / Reprodução

A três semanas do início oficial da campanha eleitoral, adaptação às mudanças climáticas e respostas aos eventos extremos que acometem o RS entraram na agenda dos pré-candidatos.

Se antes educação, saúde e segurança dominavam a busca pelo voto, desde 2024 há um novo critério na avaliação dos governantes: a capacidade de preparar as cidades para enfrentar a emergência ambiental.

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O eleitor já não olha apenas para o asfalto, a fila do posto de saúde ou a vaga na creche. Olha para o céu. E, quando a chuva chega, pergunta se o poder público fez o que deveria ter feito para reduzir os danos. Essa cobrança marcou as eleições municipais de dois anos atrás e será cada vez mais importante nos próximos pleitos - em especial, neste de outubro, que ocorre em meio às previsões do El Niño vitaminado.

Mais de dois anos desde o desastre das águas no Estado representam tempo suficiente para que parte das obras anunciadas esteja concluída. Também é difícil justificar que ainda se fale em intervenções emergenciais quando o desafio, hoje, deveria ser estrutural e permanente.

Mas o eleitor precisa ter cuidados importantes: desconfiar quando expressões como "meio ambiente", "resiliência", "adaptação climática" e "cidades sustentáveis" aparecem apenas como palavras de efeito. Elas ganharam espaço no vocabulário político, mas só fazem sentido quando vêm acompanhadas de projetos, cronogramas, prioridades, responsabilidades e, principalmente, da explicação mais importante de todas: de onde virão os recursos para transformar promessas em obras.

Também será preciso separar a crítica legítima do oportunismo. É natural que a oposição cobre mais agilidade nas obras de contenção de cheias, nos planos de contingência e nos sistemas de monitoramento. Da mesma forma, quem está no governo defenderá os investimentos realizados desde 2024, as intervenções em andamento e os projetos previstos para os próximos anos.

Como se sabe, obras estruturais só devem ficar prontas daqui alguns anos devido à complexidade dos processos, rixas políticas e a velha burocracia, que entrava a todos nós.

As últimas semanas já mostraram como a chuva intensa e falhas em previsões meteorológicas rapidamente entram no discurso político. E isso deve se intensificar à medida que a campanha avança.