Documentário da Fiergs mostra a retomada de indústrias gaúchas após a enchente de 2024

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
As trajetórias de quatro empresas que precisaram recomeçar do zero após as enchentes de maio de 2024 são contadas em um curta-metragem documental recém-lançado pelo Sistema Fiergs.
Trata-se da produção Indústria da Coragem, que acompanhou o esforço de representantes do setor produtivo para manter os negócios vivos nos meses seguintes à maior tragédia climática do Estado.
O lançamento ocorreu nesta terça-feira (21), no Teatro da Fiergs.