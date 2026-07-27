Do repúdio ao rompimento das relações: como funciona a escala de protestos oficiais em uma crise diplomática

Falas do presidente argentino, Javier Milei, ocorreram durante evento do candidato Flávio Bolsonaro (PL). Nelson ALMEIDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após Javier Milei chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "lixo careca" e proferir xingamentos ao presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir com o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para ouvir esclarecimentos sobre as declarações do presidente durante ato de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na diplomacia, quando um chefe de Estado ou governo faz declarações que afetam as relações entre dois países, a resposta segue uma escalada gradual de protestos oficiais, fundamentada na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e nas tradições internacionais.

Primeiro, ocorre a declaração pública de repúdio. Trata-se da resposta inicial e mais comum, veiculada por meio de nota oficial ou pronunciamento à imprensa.

Ainda no domingo (26), o Itamaraty divulgou nota afirmando que:

"Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial."

No mesmo documento, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a convocação do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir a repulsa do governo brasileiro, além de ter chamado para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli. Essas ações correspondem, respectivamente, a etapas mais graves da escalada diplomática.

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Ainda no domingo (26), Raimondi reuniu-se com Mauro Vieira em Brasília. Já o encontro entre o chanceler brasileiro e Bitelli deve ocorrer na quarta-feira (29), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Se a crise não for contornada a partir dessas consultas, o país atingido pode declarar o embaixador ou diplomatas específicos como persona non grata, obrigando o representante diplomático a deixar o território em prazo determinado.

A etapa seguinte seria o congelamento ou redução do nível de representação. Nessa fase, as missões diplomáticas permanecem abertas, mas o status diplomático é formalmente rebaixado — como a manutenção da embaixada sob o comando de um encarregado de negócios em vez de um embaixador.