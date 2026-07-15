Diante de ameaça temporais nos próximos dias, Agergs cobra plano de ação de concessionárias do RS

Diante da previsão de tempo severo nos próximos dias, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) notificou, nesta quarta-feira (15), concessionárias dos setores de energia elétrica, saneamento e rodovias para que apresentem seus planos de ação para o enfrentamento dos temporais.
Nos ofícios encaminhados às empresas, a agência solicita informações sobre o número de equipes que serão mobilizadas, as regiões consideradas mais vulneráveis e as ações previstas para minimizar os impactos dos eventos climáticos. A Agergs também requisitou detalhes sobre outras medidas preventivas que estejam sendo adotadas pelas concessionárias.
Além da apresentação dos planos de ação, as empresas deverão manter a agência informada sobre qualquer agravamento relevante na prestação dos serviços durante o período de monitoramento. Entre as situações que exigem comunicação imediata estão a elevação dos níveis de contingência, danos a estruturas essenciais, interrupções ou redução significativa dos serviços, dificuldades para restabelecimento das operações e necessidade de reforço excepcional de equipes ou recursos.
A orientação também prevê a comunicação de ocorrências que possam trazer riscos à saúde pública, ao meio ambiente ou à segurança dos usuários.
— A Agergs buscará auxiliar na orientação às comunidades afetadas e aos usuários, além de acompanhar a prestação dos serviços em caso de ocorrência de eventos climáticos severos - disse o conselheiro-presidente substituto Lucas Fuhr.
As concessionárias notificadas
Saneamento
- Corsan
- BRK Ambiental Uruguaiana S/A
Transporte
- Rota de Santa Maria S.A.
- Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A
- Becker Transportes
- F. Andreis e Cia. Ltda
- Transportadora Inácio Ltda
- Estaleiro Naval Emilio Couto
Energia e gás
- Sulgás
- CEEE-D - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – Equatorial Energia
- CPFL RGE - Rio Grande Energia S.A.
- DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijuí
- ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S.A.
- HIDROPAN - Hidroelétrica Panambi S.A.
- MUX ENERGIA - Muxfeldt Marin & Cia. Ltda.
- NOVA PALMA ENERGIA - Nova Palma Energia Ltda.
- CERTEL ENERGIA - Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia
- CERMISSÕES - Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões
- CRELUZ - Cooperativa de Distribuição de Energia
- CERILUZ - Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda.
- COPREL - Cooperativa de Energia
- CERFOX - Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Fontoura Xavier
- CRERAL - Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai Ltda.
- CELETRO - Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda.
- CERTAJA ENERGIA - Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí
- CERTHIL DISTRIBUIÇÃO - Cooperativa de Distribuição de Energia Entre Rios Ltda.
- COOPERLUZ - Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste
- COOPERSUL - Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Fronteira Sul Ltda.
- COOPERNORTE - Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do Litoral Norte Ltda.