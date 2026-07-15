Déficit previsto para o Estado em 2027 será desafio ao futuro governador

Na última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar, o plenário aprovou o projeto que trata da LDO para 2027. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado na terça-feira (14). O projeto, que vai agora à sanção do governador Eduardo Leite, define as metas e prioridades para o orçamento do ano seguinte.

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Ou seja, é uma espécie de guia para o Executivo construir o orçamento, que é levado ao Legistativo em novembro/dezembro.

Comparando a LDO para 2026, que foi aprovada em julho de 2025, a notícia é boa. Havia uma previsão de déficit de R$ 5,2 bilhões. Agora, a previsão é de R$ 4,8 bilhões.

O que significa isso: que a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta será menor. Diferença de R$ 400 milhões, cerca de 8%.

Tudo isso pode mudar até dezembro, porque, na LDO, usa-se o déficit primário para o cálculo. Na LOA (Lei Orçamentária Anual), o cálculo inclui diferença simples entre receita total e despesa total (o déficit orçamentário/nominal, que já inclui o serviço da dívida, ao contrário do conceito primário da LDO).

É uma boa notícia. Mas é modesta a diferença.

No ano passado, o debate central era sobre despesas de reconstrução pós-enchente e o uso do Fundo da Reconstrução (Funrigs). Neste ano, temos fatores estruturais em questão: transporte, educação e saúde, por exemplo.

Algumas boas notícias: na LDO aprovada há emendas importantes, que mexem com o nosso dia a dia:

1) A LDO prevê recursos para a duplicação da RS-118 entre Gravataí e Viamão. É uma obra urgente em um trecho muito perigoso de uma rodovia fundamental durante a tragédia da enchente e que acabou ficando de fora do projeto inicial (anterior à enchente).

2) Aplicação de 0,5% da receita de impostos no desenvolvimento do Ensino Superior público.

3) Preferência na destinação de 3 bilhões do Fundo de Reconstrução para obras em rodovias dos blocos 1 e 2, leia-se estradas de Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra e Vale do Taquari e norte do Estado.

A oposição não conseguiu garantir no orçamento a aplicação mínima de 12% dos recursos arrecadados na saúde. É o mínimo constitucional. O governo fechou uma acordo com o Ministério Público (MP), que prevê chegar a esse percentual em 20230.

Resumo da ópera: em tempos pré-campanha, o eleitor deve ficar de olho em promessas que virão de candidatos ao governo do Estado. Haverá promessas que não param de pé, porque não terão lastro financeiro. Será um ano muito desafiador, até porque três elementos colidirão: o fim da suspensão da dívida, em maio, com retomada dos pagamentos à União, a assinatura efetiva do contrato Propag (na mesma data), e será um ano de transição, com posse em janeiro. O próximo governador assumirá exatamente no momento em que a conta da dívida voltará a chegar, depois de anos de alívio por conta da calamidade.

O Propag será um momento em que a conta represada de duas crises, a fiscal e a climática, vencerá ao mesmo tempo.