De dois para 14 cães: canil de Busca e Salvamento dos Bombeiros celebra 23 anos no RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O canil do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) completa, nesta quarta-feira (15), 23 anos de criação. Ao longo desse período, o plantel saltou para 12 animais.
Foi no então Grupamento de Busca e Salvamento, em julho de 2003, que se iniciou no Estado o Serviço de Busca e Resgate com Cães, sendo, na época, o terceiro no país.
Em sua fundação, o grupo contava com três bombeiros militares e dois cães da raça labrador. Atualmente, o efetivo é composto por 14 cães das raças labrador, rastreador brasileiro, pastor-malinois, weimaraner, pastor-holandês e pastor-alemão, além de 12 bombeiros militares responsáveis por adestrar, cuidar e treinar os animais.
Os cães atuam em buscas urbanas (como em escombros), em áreas de mata e na localização de odores e de resíduos biológicos humanos.