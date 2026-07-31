"Darwin hoje ficaria maravilhado com as descobertas", diz explorador brasileiro sobre expedição na Patagônia

Viagem foi em 2023, em uma expedição para a National Geographic Society. Solilunas / Divulgação

Depois de fotografar a Patagônia, em um trabalho que percorreu a rota feita por Charles Darvin, entre 1831 e 1836, o explorador Marcio Pimenta está lançando um livro sobre sua trajetória nos confins do mundo. A viagem foi em 2023, em uma expedição para a National Geographic Society. A obra, que ele lança nesta sexta-feira (31) na Livraria Taverna (a partir das 18h), em Porto Alegre, chama-se Encontrando Darwin — Uma expedição pelos confins do mundo (Solisluna).

Direto da Argentina, onde voltou para férias, ele contou à coluna que Sara Sarah Darwing, tataraneta do grande explorador britânico, está usando sua obra para escrever um artigo científico sobre a relação do Darwin com os indígenas.

Encontrando Darwin - Uma expedição pelos confins do mundo (Solisluna). Solilunas / Divulgação

A seguir, os principais trechos da entrevista.

Por que você decidiu escrever este livro agora, depois da série de fotografias sobre a Patagônia?

Eu percebi que as fotografias não eram suficientes para narrar a história. A foto tem uma limitação na contação de histórias, e somente a escrita poderia se sobrepor. o que me encorajou foi que, em maio de 2025, perdi meu pai. Ele dizia que eu escrevia melhor do que fotografava. Eu me senti na obrigação de escrevê-lo.



No início do projeto não era uma ideia?

Não. Fiz as anotações de viagem, como estou fazendo aqui, na Patagônia. Reuni todas essas notas para, finalmente, desenvolver a história do livro. Também precisei de um período de amadurecimento em relação ao que eu, de fato, tinha vivido na viagem. Se eu tivesse escrito esse livro imediatamente ao retornar da viagem, não teria ficado tão bom. Estou orgulhoso com o resultado, mas precisei viver esse amadurecimento.

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Por que você escolheu a Patagônia e a historia do Darwin na região?

Sempre gostei muito de ler sobre os exploradores, e, no Brasil sempre existiu uma carência muito grande de livros desse gênero, com narrativas de viagens. Durante a pandemia, fui buscando o que existia, e encontrei os diários de Darwin. Comecei a ler de forma despretensiosa e me dei conta de que grande parte de sua volta ao mundo, de cinco anos, ele passou na patagônia. Foram três anos. Escrevi para o maior biógrafo de Darwin, e ele me disse que, sem dúvidas, as maiores descobertas de Darwin haviam sido na Patagônia. Ela foi a escola de Darwin. Nunca soube de alguém que tenha refeito esses caminhos. O Darwin que chega à Patagônia é jovem, com 22, 23 anos, que está descobrindo o mundo. É a primeira vez que ele sai da Europa. então, é um Darwin muito mais aberto a novas ideias.



A Origem das Espécies começa na argentina, e não em Galápagos?

É, na Argentina que ela começa.





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Como foi planejar a viagem? Era possível conectar os diários com o roteiro atual?

Dava para visitar todos os locais. Eu fui colocando no Google Maps e destacando os pontos principais da narrativa. Percebi que todos eram visitáveis, fui percorrendo esses pontos. Fui percebendo que, entre um ponto e outro, existiam histórias, inclusive que Darwin adoraria ter conhecido, e que não teve oportunidade.

Por exemplo?

O dinossauro de Trelew (Patagotitan mayorium), o maior dinossauro já descoberto na Terra até hoje. Atualmente, os maiores dinossauros descobertos estão no RS e na Patagônia. Nem passava pela cabeça dele que existiam esses dinossauros. O mylodon darwinii, em Punta Alta, a sudeste de Buenos Aires, foi a maior descoberta do Darwin, porque esse fóssil tinha 11 mil anos. E a Igreja dizia que a Terra tinha sido criada há 6 mil anos. foi o primeiro choque dele.



Você dá um upgrade a Darwin, apontando coisas que ele não descobriu na época e que hoje a ciência permiti que conhecêssemos.

Darwin hoje ficaria maravilhado com as descobertas, que seguimos em frente. Ele abriu os caminhos, e, hoje, o que fazemos não é nada mais do que seguir os caminhos que ele trilhou.



No livro, você adota um tom bastante de contemplativo, de calma e reflexão. Fazer essa expedição exige reduzir a marcha? É uma contradição com esse mundo de velocidade, em que todo mundo tem um celular para fotografar?

O olhar do explorador precisa de calma e, principalmente, de tempo, senão ele se torna um turista. Essa é a diferença entre o explorador e o turista. Um turista passa pelo caminho. No caso do explorador, o caminho passa por ele.

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Ficou algo para trás, algo que desejava fazer na Patagônia e não conseguiu?

A permanência da vida selvagem é uma cosia que tenho vontade de voltar. Para fazer os pumas. Darwin se torna, para mim, um guia. O ivro não é a biografia do Darwin. Procurei usá-lo como meu guia para esses novos caminhos. Foi nessas descobertas que comecei a perceber a nossa relação com a paisagem, com o tempo e o espaço que a gente ocupa. A Patagônia tem a virtude de ter uma baixa densidade populacional. Então, é um lugar no qual ainda se preserva muito a vida selvagem, embora a caça de pumas e de guanacos seja uma coisa muito comum.



Quais serão os próximos trabalhos? Vai continuar na Patagônia?

Gostaria muito de fazer o Pampa, escrever e fotografar o Pampa, para trazer à luz um bioma apagado nas discussões ambientais.

Quais os aprendizados ao fechar um ciclo de cinco anos estudando a Patagônia?