Custando quase R$ 5 mil, fura-fila para entrevistas de visto americano entra em vigor nesta quarta

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Entra em vigor nesta quarta-feira (1º) um programa-piloto do governo dos Estados Unidos que permite reduzir drasticamente o tempo de espera para entrevistas de vistos de turismo ou negócios (B1/B2). Entretanto, o serviço "fura-fila" custará caro: uma taxa adicional de US$ 750, além do valor regular de US$ 185. Com a cotação atualizada de R$ 5,17, o custo total para acelerar o processo deve superar os R$ 4,8 mil.
Com a contratação do serviço premium, o solicitante conseguirá agendar a entrevista consular em um período de até 10 dias. A medida temporária funcionará inicialmente até o dia 31 de dezembro deste ano.
A informação foi antecipada pela agência de notícias Associated Press e, posteriormente, publicada de forma oficial no Federal Register (o Diário Oficial americano).
Vale ressaltar que o pagamento da taxa extra não garante a aprovação do visto. O dispositivo serve exclusivamente para acelerar o agendamento, mantendo rigorosamente todas as etapas tradicionais de avaliação e os critérios de elegibilidade exigidos pelos consulados.