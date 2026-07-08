Cresce possibilidade de o Papa Leão XIV visitar cidade vizinha ao RS até novembro

Leão foi eleito em conclave no ano passado para suceder Francisco. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Começa a se confirmar a viagem do papa Leão XIV à América Latina ainda este ano. Conforme informou à coluna uma fonte no Vaticano, a visita deve ocorrer até novembro. O Pontífice deve visitar três países: Peru, Argentina e Uruguai.

Nascido nos EUA, o Papa tem uma relação próxima com o Peru, onde serviu como missionário por décadas.

Sobre a Argentina, o destino explica-se como deferência ao antecessor, o papa Francisco, que, durante o pontificado, não esteve em seu país de origem.

Leia Mais Em encontro com diretor da PUCRS, papa Leão XIV se solidariza com os sobreviventes da enchente no RS

Sobre o Uruguai, há uma peculiaridade: ele visitaria Rivera, na fronteira com a gaúcha Santana do Livramento.

Neste ano, Leão esteve no continente africano e na Espanha. Deve ir à França, de 25 a 28 de setembro.

Sobre a América Latina, os rumores cresceram desde seu retorno do Líbano, em dezembro. Perguntado sobre suas próximas viagens, ele destacou que gostaria de vir ao continente.

— Gostaria muito de visitar a América Latina, a Argentina e o Uruguai, que estão à espera da visita do papa. Peru… acho que eles vão me receber bem. Então, se eu for ao Peru, também poderei visitar muitos países vizinhos — afirmou, na época.