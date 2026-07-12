Conselho de Secretarias de Saúde do RS vai cobrar propostas dos candidatos ao Estado nas eleições de 2026

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS) irá lançar um documento técnico com propostas voltadas à saúde pública para ser entregue aos candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2026. O documento será apresentado durante o 35º Congresso do Cosems, que começou neste domingo (12) e segue até quarta-feira (15), na Fiergs.
O material, intitulado "O SUS que queremos", reúne propostas do Cosems aos candidatos. Segundo a entidade, o documento apresenta uma agenda estratégica construída a partir das demandas dos 497 municípios gaúchos e propõe diretrizes para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos desafios atuais e futuros.
Os principais temas abordados são:
- Redes de Atenção à Saúde e regionalização no Rio Grande do Sul;
- Planejamento em saúde;
- Cofinanciamento estadual;
- Atenção Primária à Saúde;
- Atenção Especializada (ambulatorial e hospitalar);
- Regulação em saúde no Rio Grande do Sul: cenário atual, desafios e propostas para o fortalecimento do acesso;
- Transporte sanitário;
- Rede de Urgência e Emergência;
- Vigilância em saúde;
- Transformação digital em saúde;
- Assistência farmacêutica;
- Saúde mental – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
- Mudanças climáticas;
- Gestão do trabalho e educação na saúde;
- Prontuário único de saúde do Estado do Rio Grande do Sul;
- Transporte aéreo estadual em saúde;
- Apoio regional ao fortalecimento da gestão municipal da saúde.
O Congresso do Cosems é considerado o maior encontro anual da saúde pública no Rio Grande do Sul. São esperados secretários municipais de Saúde, gestores, assessores, técnicos e profissionais das áreas técnicas e administrativas de todo o país. O evento consolidou-se como um espaço estratégico de escuta, troca de experiências e fortalecimento das redes de atenção, ampliando a construção coletiva de soluções para o SUS. Neste ano, o Conselho celebra 40 anos de atuação.