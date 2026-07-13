Com palestras de Luiz Felipe Pondé e Miguel Reale Júnior, Cidade da Advocacia tem mais de 20 mil inscritos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Cidade da Advocacia, tradicional evento que será realizado entre 4 e 8 de agosto no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, já conta com mais de 20 mil inscritos a cerca de um mês de seu início.
Realizado pela OAB/RS, o encontro terá 15 palcos simultâneos e mais de 170 painéis, que debaterão temas como inteligência artificial, inovação, empreendedorismo, gestão de carreira, direito digital e os caminhos da profissão diante das mudanças da sociedade.
Entre os nomes confirmados estão o filósofo Luiz Felipe Pondé, o jurista José Roberto de Castro Neves, o professor Pablo Stolze, o tributarista Paulo Duarte Filho, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, a especialista em tecnologias emergentes Monica Magalhães, além dos advogados criminalistas Jader Marques e Aury Lopes Júnior.
A programação está disponível no link.