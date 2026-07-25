"Com informação errada, ocorre uma degradação da previsão do tempo", diz meteorologista que denunciou erros na rede do Inmet

Gabriel Cassol, meteorologista e fundador da Sigma Meteorologia. Gabriel Cassol / Arquivo Pessoal

O meteorologista Gabriel Cassol assina, junto com o professor da Unisinos Artur Jacobus, o levantamento que mostrou que apenas 16 das 98 estações meteorológicas do Inmet estavam plenamente funcionando entre 17 e 21 de julho, dias críticos para os temporais no Estado.

Mestre pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o especialista está radicado em Santa Catarina, onde é proprietário da Sigma Meteorologia. Ele conversou com a coluna.

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Em que momento vocês se deram conta de que havia discrepâncias?

Logo após a instalação das estações, entre março e abril, começamos, aos poucos, a observar esses problemas. Inclusive, a estação do Jardim Botânico, em Porto Alegre, já apresentava, nas primeiras semanas, algumas falhas, principalmente na medição do vento. Posteriormente, esses detalhes foram sendo corrigidos e ajustados, mas, à medida que as estações foram instaladas nas demais regiões do Estado, elas também começaram a apresentar problemas.

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Quais são os erros mais comuns?

Há estações com problemas na medição do vento. Elas estão registrando, por várias horas consecutivas, rajadas muito fortes, o que não se justifica, porque não há nenhum sistema meteorológico capaz de provocar essas rajadas de vento por tantas horas seguidas. É um erro de medição do equipamento que não acontece somente em uma estação, mas em várias outras pelo Estado. Além disso, também observamos erros na medição da temperatura. Em algumas estações, já identificamos picos de temperatura muito altos entre uma hora e outra de medição. Poucas semanas atrás, tivemos uma tarde bastante gelada em toda a Campanha, com temperaturas em torno de 10°C. Na hora seguinte, a estação do Inmet de Santana do Livramento registrou uma temperatura de 40°C. Isso não faz o menor sentido. Na hora seguinte, a estação voltou a registrar 10°C. Observamos esse mesmo comportamento em outras estações.

E esses dados errados permanecem?

Observamos que, depois que o erro acontece, dias ou semanas depois, talvez o próprio Inmet faça uma análise, identifique esses problemas e remova os dados. Essas medições que mencionei, de 40°C em Santana do Livramento e de 38°C em Quaraí, já não aparecem no sistema. Ou seja, o Inmet removeu aqueles dados porque identificou que se tratava de um erro.

Por que o senhor acredita que estejam ocorrendo tantos erros?

Antes de essa rede ser revitalizada, todas as estações do Brasil eram da marca finlandesa Vaisala, referência mundial em meteorologia e recomendada pela própria Organização Mundial de Meteorologia (OMM). É uma marca de excelente padrão. Elas têm um custo elevado, mas oferecem alta qualidade e boa durabilidade. Agora, o Inmet decidiu não seguir mais com a Vaisala e escolheu uma empresa brasileira. Provavelmente, foi realizada uma licitação, vencida pela empresa que apresentou o menor preço. Todos os equipamentos instalados nessa nova rede são produzidos nacionalmente pela Romiotto. Nas estações antigas, esses problemas não aconteciam. Depois da instalação da nova rede, começaram a surgir essas falhas. São estações que estão em operação há três ou, no máximo, quatro meses. Em termos de equipamento, é inadmissível que apresentem problemas com tanta frequência.

Qual é o impacto desses erros?

Os países têm Centros Nacionais de Meteorologia. No caso do Brasil, esse órgão é o Inmet. Os dados gerados pelo instituto são oficiais, têm certificação e uma numeração da OMM. Esses dados são enviados diariamente para centros meteorológicos do mundo inteiro, a fim de inicializar os modelos de previsão do tempo. O modelo americano, por exemplo, é inicializado e mantido pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Já o modelo europeu é mantido pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, o ECMWF. Todos os dias, o próprio Inmet envia esses dados para esses centros, para que as informações abasteçam os modelos de previsão do tempo. A partir delas, é possível prever o comportamento da atmosfera para os próximos dias. A partir do momento em que se tem uma informação errada ou faltante no modelo, ocorre uma degradação da previsão. Esse impacto geralmente é maior nas primeiras 12 a 24 horas, podendo chegar, no máximo, a 36 horas. Depois disso, vai se reduzindo aos poucos. Se tivéssemos dados mais precisos do Inmet, poderíamos ter previsões mais assertivas, inclusive para o último evento ocorrido no Rio Grande do Sul. Houve erros nos modelos naquele primeiro cenário, em que se projetava muita chuva para a região de Santa Maria. A previsão acabou não se confirmando, e a chuva ficou mais deslocada para a região norte do Estado. A partir do momento em que se informa uma condição errada da atmosfera, esse erro vai se propagando nas horas seguintes de previsão dos modelos.

Há outros impactos?

O Rio Grande do Sul é a porta de entrada dessas frentes frias. Se já temos dados errados aqui, à medida que essas frentes avançam para as demais regiões do país, o erro também vai se propagando. Sempre prezamos pela excelente qualidade desses dados, principalmente porque são informações oficiais e alimentam os modelos de previsão.

Como está a situação em outros Estados?

Em outros Estados, o Inmet ainda opera com a rede antiga. Essa estrutura ainda não foi renovada. Santa Catarina, por exemplo, continua com a rede antiga, de mais de 10 estações, algumas estão há quase dois anos sem fornecer dados. Essa mesma situação se repete em outras regiões. O Paraná também enfrenta esse problema. Era uma condição que existia no Rio Grande do Sul antes das enchentes de 2024, com estações desativadas por falta de manutenção. Elas foram renovadas após as enchentes. Novas estações foram instaladas, e a rede foi ampliada. Agora, porém, há um problema ainda maior: os dados estão errados e sendo medidos de forma equivocada. Atribuímos o problema de erros na previsão do tempo à falta de precisão dos modelos, mas a origem pode estar justamente no fato de os dados terem sido medidos de maneira incorreta.

Qual é a diferença entre as estações do Inmet e as do governo do Estado?