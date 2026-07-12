Com foco no letramento digital, Mapa Brasileiro da Educação Midiática chega a 523 iniciativas; veja os projetos do RS

Proposta é dar visibilidade às diversas iniciativas de educação midiática e digital desenvolvidas no país. Lauro Alves / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após cinco meses do lançamento, o Mapa Brasileiro da Educação Midiática já reúne 523 iniciativas desenvolvidas em diferentes regiões do país. Desse total, 23 são programas colocados em prática no Rio Grande do Sul.

O objetivo do Mapa é identificar, reunir e dar visibilidade a experiências que contribuam para o desenvolvimento de competências relacionadas ao uso crítico, ético e responsável das mídias e das tecnologias digitais.

No Estado, as 23 iniciativas estão distribuídas em 15 municípios: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Frederico Westphalen, Nova Hartz, Parobé, Pelotas, Pinhal da Serra, Porto Alegre, Restinga Sêca, Santa Maria, São Borja, São Vicente do Sul e Tapera.

De acordo com o diretor do Departamento de Proteção de Direitos na Rede e Educação Midiática da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, David Almansa, a proposta é dar visibilidade às diversas iniciativas de educação midiática e digital desenvolvidas no país, ampliando seu alcance e inspirando novas experiências.

— O Mapa permitiu que iniciativas de municípios do Norte e do Nordeste do país, que antes não tinham essa visibilidade, pudessem impactar as políticas elaboradas em âmbito nacional. Também favorece a troca de experiências, fortalece relações para o estabelecimento de parcerias e contribui para a criação de um ecossistema nacional de letramento midiático, fundamental para a defesa do Estado Democrático de Direito e para a garantia da integridade da informação.

A iniciativa funciona por meio de chamadas públicas realizadas em períodos determinados. Até o momento, já foram promovidas duas chamadas em parceria com a Embaixada do Reino Unido, com a possibilidade de uma terceira ainda neste ano. Após a inscrição, as propostas passam por uma seleção conduzida por técnicos da organização parceira Porvir. São avaliados critérios como o conceito de educação midiática, o impacto da iniciativa e os resultados alcançados.

Segundo Almansa, podem participar iniciativas voltadas ao letramento digital e midiático, ao combate à desinformação, à promoção da diversidade no jornalismo, à inclusão de idosos no ambiente digital, ao trabalho com estudantes, entre outras áreas.

— Para o ano que vem, a perspectiva é angariar novos parceiros para ampliar o alcance do Mapa. Na primeira semana de novembro, realizaremos a 4ª Semana Brasileira de Educação Midiática, que debaterá a ampliação de iniciativas como o Mapa.

Entre as iniciativas gaúchas, destaca-se o Bê-á-bá da Segurança Digital, de Porto Alegre. Ao longo de seis anos de atuação, o projeto já atendeu idosos no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul e na região amazônica, oferecendo oficinas de alfabetização digital com linguagem acessível, metodologia lúdica e ritmo adaptado às necessidades dos participantes.

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Outro exemplo é o Documento Orientador Curricular da Computação, de Santa Maria, que organiza objetivos de aprendizagem e habilidades de computação para as diferentes etapas da educação básica.

Em Restinga Sêca, a iniciativa Jovem e Tecnologia tem como foco a inclusão digital e o desenvolvimento de competências tecnológicas, críticas e criativas entre estudantes. Por meio de oficinas de informática, programação, robótica, desenvolvimento web, inteligência artificial e educação midiática, o projeto amplia o acesso dos jovens às tecnologias e estimula o pensamento crítico, a colaboração, a autonomia e o uso ético e responsável das ferramentas digitais.

Iniciativas do Rio Grande do Sul selecionadas no Mapa Brasileiro da Educação Midiática