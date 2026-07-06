Com acervo histórico da Segunda Guerra, Museu da FEB reabre em São Gabriel

Museu da FEB leva o nome do Marechal Mascarenhas de Moraes. Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira, um dos mais importantes museus do país sobre a Segunda Guerra Mundial, reabre ao público após passar por reformas. Localizado em São Gabriel, na Fronteira Oeste, o espaço conta com um dos maiores acervos de itens originais utilizados pelos chamados "Pracinhas" — os soldados da FEB enviados para o combate a partir de 1944.

Recentemente, as instalações passaram por reparos para melhor receber os visitantes, incluindo nova pintura, dedetização, catalogação do acervo e a instalação de expositores mais modernos e duráveis.

Com a reabertura, o espaço apresenta dois grandes destaques. O primeiro deles é a inauguração de uma galeria em homenagem ao General Adalberto Pereira dos Santos, militar da cidade que foi vice-presidente do Brasil entre 1974 e 1979.

A outra novidade é a exposição fixa chamada “A queima dos livros”, que destaca a importância do capital intelectual e reconstitui o período em que obras literárias eram carbonizadas em praças públicas na Alemanha nazista durante o conflito mundial.