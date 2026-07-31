Clima Summit: Erechim dá exemplo ao colocar defesa civil no centro dos debates sobre respostas a desastres naturais no RS

Manica (E, ao fundo), é um dos organizadores do evento, que conta com apoio da prefeitura de Erechim. Prefeitura de Erechim / Divulgação

Enchentes, deslizamentos de terras, estiagem, granizo, tornados...

O Rio Grande do Sul, nas palavras do coronel Luciano Boeira, coordenador Estadual da Defesa Civil, gabarita a lista da Cobrade, a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, que organiza os eventos em grupos como geológicos, hidrológicos e meteorológicos.

Grosso modo, é como o CID dos médicos, o sistema de códigos criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para padronizar o diagnóstico de doenças, sintomas e problemas de saúde no mundo todo. No caso dos desastres, é como se o RS tivesse, potencialmente, riscos para todas as "doenças" possíveis.

Uma conjugação de fatores geográficos e meteorológicos, unido à ocupação humana e aos efeitos das mudanças climáticas, transformam o nosso Estado em laboratório vivo das transformações ambientais e testam nossa capacidade de adaptação. Você pode olhar para esse diagnóstico e ficar preocupado, pessimista ou até apavorado.

A outra opção é agir. Um grupo de voluntários, especialistas, pesquisadores e gestores públicos da região do Alto Uruguai escolheu a segunda opção. Entre quinta-feira (31) e domingo (2), Erechim está realizando o 1º Clima Summit – Treinamento de Resposta a Desastres e Encontro de Voluntários, voltado à capacitação de gestores públicos, equipes de Defesa Civil, profissionais da área de emergência e voluntários. Tive a honra de mediar o primeiro painel, intitulado El Niño - Ações de Prevenção e Resposta, que reuniu, além do coronel Boeira, o coronel Maurício Ferro Corrêa, comandante do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar, Ronaldo Manica, presidente da Força Voluntária Alto Uruguai e um dos organizadores do evento e o meteorologista Rafael Santana.

Às vésperas de um El Niño vitaminado, conversamos sobre temas que precisam estar na boca e na mente dos gaúchos: Boeira, por exemplo, alertou que é muito baixo o número de pessoas cadastradas para receber os alertas por SMS da Defesa Civil em caso de ameaças; O coronel Mauricio falou sobre a necessidade de articulação entre os diferentes atores, na hora do desastre, para que não se "bata cabeça" em meio ao caos; Manica comentou sobre a necessidade de uma mudança de cultura por parte da população, que precisa começar a compreender a necessidade de atender alertas da Defesa Civil em casos de evacuação preventiva, e Rafael salientou a importância de dados científicos confiáveis para uma previsão do tempo precisa e os riscos de erros em sensores, como denunciou a coluna na semana passada sobre os erros nas estações do Inmet.

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Até domingo (2), outros temas serão debatidos: S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres), operações com drones e processamento de dados para desastres, sistema de comando de incidentes e gerenciamento de abrigos, atendimento emergencial para pessoas com transtorno do espectro altista, as comunicações em situações de emergência e cuidados com animais em catástrofes.

Não se cria um ambiente de trocas como esse do nada. A Força Voluntária do Alto Uruguai existe desde 2013 e já foi testada em vários momentos. Um dos mais recentes foi a grande queda de granizo de novembro do ano passado, que atingiu quase 20 mil pessoas.