Cláudia Coutinho toma posse como primeira presidente mulher da história da ARI

Cláudia (D) em seu discurso de posse nesta quarta-feira (8). Itamar Aguiar / Divulgação ARI

Em uma cerimônia cercada por emoção, a jornalista Cláudia Coutinho tomou posse, nesta quarta-feira (8), como presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Ela assume o comando da diretoria executiva da entidade para o mandato de 2026 a 2029.

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Cláudia é a primeira mulher a comandar a ARI em seus mais de 90 anos de história. O salão, no histórico prédio da entidade, em Porto Alegre, estava lotado.

— Assumir a presidência da ARI é um compromisso que carrego com muita honra e responsabilidade. Nossa casa, que tanto lutou pela liberdade e pela ética, precisa ser o farol que guia o futuro do jornalismo no Rio Grande do Sul — disse, na cerimônia de posse.

A nova diretoria da ARI. Itamar Aguiar / Divulgação ARI

Cláudia sucede o jornalista José Nunes, que esteve à frente da entidade por dois mandatos 2021-2023 e 2023-2026.

A eleição da Cláudia ocorreu no dia 2 de julho, sendo escolhida em chapa única em votação realizada pelos integrantes do Conselho Deliberativo da entidade, cuja presidência está a cargo do jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza. Jurema Josefa é a jornalista que ocupa a primeira vice-presidência do Conselho.

Durante seu discurso, ela defendeu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício profissional:

— Quando defendemos a obrigatoriedade do diploma, não estamos apenas defendendo uma exigência acadêmica. Estamos defendendo a sociedade. O diploma é o selo de que aquele profissional passou pelo rigor da formação, pelo compromisso ético e pelo estudo técnico necessário para interpretar a complexidade dos fatos.

A nova presidente fez ainda uma dura crítica à desinformação, defendendo o jornalismo profissional como antídoto contra as chamadas "fake news".

— Onde a desinformação corre mais rápido que a verdade, o jornalismo qualificado é o nosso maior serviço público. Não somos apenas porta-vozes de notícias; somos guardiões da credibilidade. Conto com cada um de vocês para que, juntos, possamos fortalecer nossa categoria e elevar, ainda mais, o respeito que a sociedade tem pelo trabalho que fazemos todos os dias — afirmou.