Cláudia Coutinho toma posse como primeira presidente mulher da história da ARI

Em uma cerimônia cercada por emoção, a jornalista Cláudia Coutinho tomou posse, nesta quarta-feira (8), como presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Ela assume o comando da diretoria executiva da entidade para o mandato de 2026 a 2029.
Cláudia é a primeira mulher a comandar a ARI em seus mais de 90 anos de história. O salão, no histórico prédio da entidade, em Porto Alegre, estava lotado.
— Assumir a presidência da ARI é um compromisso que carrego com muita honra e responsabilidade. Nossa casa, que tanto lutou pela liberdade e pela ética, precisa ser o farol que guia o futuro do jornalismo no Rio Grande do Sul — disse, na cerimônia de posse.
Cláudia sucede o jornalista José Nunes, que esteve à frente da entidade por dois mandatos 2021-2023 e 2023-2026.
A eleição da Cláudia ocorreu no dia 2 de julho, sendo escolhida em chapa única em votação realizada pelos integrantes do Conselho Deliberativo da entidade, cuja presidência está a cargo do jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza. Jurema Josefa é a jornalista que ocupa a primeira vice-presidência do Conselho.
Durante seu discurso, ela defendeu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício profissional:
— Quando defendemos a obrigatoriedade do diploma, não estamos apenas defendendo uma exigência acadêmica. Estamos defendendo a sociedade. O diploma é o selo de que aquele profissional passou pelo rigor da formação, pelo compromisso ético e pelo estudo técnico necessário para interpretar a complexidade dos fatos.
A nova presidente fez ainda uma dura crítica à desinformação, defendendo o jornalismo profissional como antídoto contra as chamadas "fake news".
— Onde a desinformação corre mais rápido que a verdade, o jornalismo qualificado é o nosso maior serviço público. Não somos apenas porta-vozes de notícias; somos guardiões da credibilidade. Conto com cada um de vocês para que, juntos, possamos fortalecer nossa categoria e elevar, ainda mais, o respeito que a sociedade tem pelo trabalho que fazemos todos os dias — afirmou.
Cláudia terá como primeiro vice-presidente o jornalista Leandro Olegário, e como segundo vice Fabio Berti. A nominata completa da nova Executiva é composta por 24 profissionais distribuídos em 12 departamentos, além da superintendente executiva Thamara da Costa Pereira e dos quatro assessores da presidência: Alexandra Zanela, Cristiane Finger, Flávio Dutra e Nilson Souza.