Ciclovia que une pedal, paisagem e cerveja artesanal será inaugurada em Farroupilha

A pavimentação já foi concluída, contando com sinalização horizontal e vertical. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Farroupilha vai entregar oficialmente, nesta sexta-feira (3), a Ciclovia Desvio da Cerveja. A obra, com mais de 8 quilômetros de extensão, fica às margens da rodovia VRS-813, entre Farroupilha e Garibaldi. O projeto recebeu um investimento de R$ 3 milhões do Estado e de quase R$ 5 milhões do município.

De acordo com o Executivo municipal, a estrutura passa a ser a segunda maior ciclovia do Rio Grande do Sul, atrás apenas do trecho que liga Estrela e Colinas, no Vale do Taquari. Ao longo do percurso, a pista integra diversas cervejarias artesanais da região, consolidando um roteiro que une pedal, gastronomia, cultura e paisagem, com o potencial de posicionar Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa como um novo polo de cicloturismo no Estado.

A pavimentação já foi concluída, contando com sinalização horizontal e vertical implantada, além da instalação de balizadores flexíveis ao longo de todo o trecho para garantir a segurança de ciclistas e pedestres.

Raízes culturais

O nome Ciclovia Desvio da Cerveja faz referência ao Desvio Blauth, região que, no início do século 20, sediou o primeiro grande complexo de veraneio do Rio Grande do Sul: o Veraneio Blauth & Haupt. Na época, o destino recebia trens lotados de famílias vindas de Porto Alegre.