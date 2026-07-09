CEO do Gramado Summit leva case de inovação a Fiergs

Lucas Machado / Divulgação Sistema Fiergs

Está aí um exemplo de como iniciativas como o Gramado Summit vão além dos dias de evento em si — que já são sensacionais. Nesta quinta-feira (9), Marcus Rossi, fundador e CEO do projeto, participou, como convidado, da reunião do Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs (Citec), em Porto Alegre.

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Durante o encontro, ele afirmou que um dos grandes desafios da federação é colocar ainda mais a indústria dentro do ecossistema de inovação. Destacou que um dos pontos convergentes entre a cadeia produtiva gaúcha e o evento é o fato de serem genuinamente brasileiros.

— Ter orgulho do nosso país e acreditar que podemos fazer aqui o que acontece nos principais ecossistemas de inovação do mundo é o que nos move como evento. Se conseguirmos aproximar os atores da cadeia produtiva com o principal brainstorming da América Latina, tenho certeza de que teremos um setor ainda mais competitivo — disse.

Trata-se de uma amostra de como iniciativas do tipo se tornam cases capazes de conectar o setor de inovação diretamente à produtividade da indústria gaúcha.

Entre 6 e 8 de maio, a edição de 2026 do Gramado Summit teve como tema Make It Human, reuniu mais de 23 mil visitantes e mais de 300 palestrantes, reunindo também 500 empresas expositoras.