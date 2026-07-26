Capivaras repousam em meio à sujeira na margem do Dilúvio, na Capital; o que a prefeitura pretende fazer

Vinte e cinco animais adotaram área do Dilúvio como lar. Rodrigo Lopes

Aquela área, próximo à ponte sobre a Avenida Beira-Rio, se tornou ponto de observação de quem gosta de apreciar animais selvagens com relativa proximidade, ainda mais as simpáticas capivaras, ícones pop das redes sociais.

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Por conhecer a área, não esperava limpeza total. Mas até me surpreendi com um dos lados da ponte, mais próxima às torres gêmeas, com grama aparada e sem sujeira. Do outro lado da ponte, a surpresa de contar 25 animais, entre eles muitos filhotes, deu lugar à desilusão - seguida da revolta: os bichos descansavam entre sacos plásticos, papel e todo o tipo de lixo que se possa imaginar.

Alguns bichos, mais afoitos, inclusive comiam o plástico, o que é, obviamente, prejudicial a sua saúde.

Na segunda-feira (20), procurei a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre, que informou que sua função é monitorar a saúde dos animais e que o tema está sendo coordenado pela vice-prefeita, Betina Worm, veterinária de formação.

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Conversei longamente com a vice-prefeita, que atribuiu a sujeira no entorno dos animais a um fim de semana de fortes ventos na cidade.

- Tivemos alerta meteorológico, com rajadas de vento de entre 40 km/h e 60 km/h. O que é levado pelo vento para no primeiro lugar para onde não conseguem evoluir. A beira do arroio é um lugar, e, ali próximo, tem a barreira ecológica. A gente tem mantido limpa aquela área, passo ali com frequência. A secretária do Gabinete da Causa Animal (Tatiana Guerra) mora perto dali, e todos os finais de semana vai ali para ver como estão (as capivaras) - diz Betina.

Bichos em meio ao lixo na foz do arroio. Rodrigo Lopes

Não se trata apenas de um tema de limpeza urbana, obviamente, embora esse tenha sido o motivo inicial da minha inquietação. Ao conversar com a vice-prefeita, entendi que a situação é muito mais complexa. E, por isso, essa coluna. A questão precisa ser observada por diferentes ângulos: a começar pelo nosso, como seres humanos. Não são as capivaras que estão invadindo o espaço urbano. Elas só estão na cidade porque nós reduzimos o seu espaço.

Betina contou que os animais chegaram em 2024, com a subida das águas da enchente. A fêmea deu à luz cinco filhotes. Um ano depois, em maio, GZH mostrou que sete animais viviam nas margens do Arroio Dilúvio. Hoje, são 25.

A vice-prefeita afirma que tem buscado conversas com o governo Estado e com o Ibama (federal). Destacou que, por se tratar de animais silvestres, há riscos.

- São de difícil manejo, é um bicho rápido, que acessa a água sem dificuldade. Até mesmo fazer uma sedação, com zarabatana, ou dardo tranquilizante, eles se jogam na água e morrem afogados. Podem se machucar e morrer. Eles se quebram com o uso de redes. Quem, levianamente, disser que a prefeitura não tira porque não quer, como se fosse chamá-los com um pedaço de carne e eles vêm, está enganado. Não é assim.

Então, o negócio é conviver com os animais?

- Sim, a gente tem de aprender a conviver. Nossa ideia inicial é fazer um manejo reprodutivo eficiente desse grupo, porque a saída desse grupo pode oportunizar a vinda de outros - diz Betina.

Próximos passos

Há duas estratégias em vista pela prefeitura.

A primeira deve ser monitorar os animais. Há duas semanas, foram feitos exames para que se verifique a presença de ectoparasitos, principalmente carrapato.

- Não temos o carrapato-estrela, como o que está presente na Região Sudeste, que é veículo da febre maculosa, pega em gente e mata. Não temos ainda esse parasito - argumenta a vice.

A segunda estratégia é o controle reprodutivo, com castração de fêmeas e vasectomia de machos.

- Por que não castração do macho? Porque, se a gente faz só a vasectomia, não exclui o fator macho alfa, o fator liderança. Como são bichos extremamente territorialistas, tendem a formar grupos e colônias, em determinada área, e se entra alguém de fora, eles brigam, muitas vezes até a morte, para evitar que cheguem. Esse vai ser o nosso grupinho monitorado - diz.

No entanto, para que se faça esse manejo, é preciso autorização do governo do Estado e do Ibama. O município não tem atribuição para lidar com animais silvestres.

- É um problema que estamos encarando bem seriamente, estamos estudando o que vai ser possível até para conseguir recursos para fazer esse manejo, não é barato, tem de ter expertise. Não é contratar qualquer empresa. Dependendo da técnica cirúrgica, tem de fazer manejo pós-operatório. Não vamos tomar nenhuma decisão leviana nem unilateral. Seja o que for que decidirmos, será pelo melhor para os animais, para o meio ambiente e para a população - promete a vice.

Reflexão

Questionei se é comum as capivaras cruzarem a Avenida Ipiranga? Betina disse que isso ocorre "quase todos os dias":

- A gente colocou as placas para o pessoa prestar atenção, porque eles têm o hábito de trocar de lugar. Porque não cercamos? Porque, pela água, elas vão para outros lugares. Volta e meia, a gente as encontra no Anfiteatro Pôr do Sol, na altura do Beira-Rio, mais perto do Pontal. Como vou cercar toda orla? Quem fala a solução no singular já está errado.