Câmara de Porto Alegre fará sessão solene em alusão aos 50 anos da morte de Jango

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre realizará, nesta terça-feira (7), uma sessão solene em homenagem à memória do ex-presidente João Goulart, o Jango, antecipando as lembranças pelos 50 anos de sua morte.
O líder político gaúcho faleceu em 6 de dezembro de 1976, em Mercedes, na Argentina, enquanto estava no exílio devido à Ditadura Militar.
A sessão foi proposta pelo vereador Pedro Ruas (PSOL) e ocorrerá às 18h30min, no Plenário Ana Terra. Entre os convidados confirmados está o professor universitário, jornalista e escritor Juremir Machado da Silva. O pesquisador, que realizou uma intensa investigação sobre o tema, lançou em 2018 a obra “Jango: A Vida e a Morte no Exílio” e, na sequência, em 2020, publicou o livro “A Memória e o Guardião”.