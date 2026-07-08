Câmara de Comércio Italiana do RS nomeia novo vice-presidente

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) anunciou nesta terça-feira (7) a nomeação do empresário Walmir Badalotti como terceiro vice-presidente da entidade.
O anúncio ocorreu durante um jantar de homenagem ao cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, que encerra sua missão diplomática no Rio Grande do Sul. O encontro reuniu cerca de 60 empresários ligados à CCIRS.
Natural de Chopinzinho (PR), Badalotti iniciou sua trajetória empreendedora em 1978. Vinte anos depois, fundou a Brastelha Industrial, empresa especializada na fabricação de telhas e painéis metálicos, com unidades em Erechim e no Mato Grosso.
Entre as prioridades da nova função, o empresário destaca o fortalecimento da atuação da Câmara no interior do Estado.
— Quero representar os empreendedores da região Norte e aproximar ainda mais essas empresas da Câmara. Temos um setor produtivo muito forte e podemos ampliar negócios, parcerias e oportunidades por meio dessa conexão com a Itália.
Com a nomeação, a diretoria da CCIRS passa a ser composta pelo presidente Erasmo Carlos Battistella e pelos vice-presidentes Neco Argenta, Gelson Castellan e Walmir Badalotti.