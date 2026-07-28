Cacique Cobra Coral cancela assistência climática à Argentina: afinal, o que faz a Fundação?

Presidente argentino, Javier Milei, proferiu xingamentos a Lula. Nelson ALMEIDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois das declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, em que proferiu xingamentos ao presidente Lula, a Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC) suspendeu a sua assistência climática à Argentina e cobrou desculpas formais ao Brasil.

"Enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño", diz um comunicado da Fundação publicado nas redes sociais.

Mas, afinal, o que faz a Fundação?

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC) se apresenta como uma organização espiritual que afirma ser capaz de influenciar fenômenos meteorológicos por meio de práticas mediúnicas.

De acordo com o seu site oficial, a FCCC foi criada para intervir nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. A entidade foi fundada por Ângelo Scritori e, atualmente, é liderada por sua filha, Adelaide Scritori.

A médium afirma incorporar o espírito de Cacique Cobra Coral, que também teria sido, em vidas passadas, Galileu Galilei e Abraham Lincoln. A missão da entidade é "minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza".

A entidade ficou famosa por fechar acordos e parcerias com prefeituras, órgãos públicos e organizadores de grandes eventos para garantir dias ensolarados. Entre os parceiros mais conhecidos estão a prefeitura do Rio de Janeiro, para o Réveillon de Copacabana, e os organizadores do Rock in Rio. A instituição também afirma atuar em crises de seca ou temporais severos para abrandar os impactos de desastres naturais.

Apesar da notoriedade conquistada ao longo dos anos, não há comprovação científica de que a fundação tenha capacidade de alterar as condições meteorológicas.

Relações entre a Fundação e a Argentina

Segundo a entidade, a relação entre a FCCC e a Argentina não é recente e teria começado em 1982, no contexto da Guerra das Malvinas. A parceria teria continuado nas décadas seguintes, passando inclusive pelo governo de Raúl Alfonsín.

No contexto da recente crise diplomática entre os dois países, a FCCC lembrou que, em sua história, realizou uma operação mística para auxiliar a Argentina durante uma grave crise energética e de abastecimento elétrico em 1989.