Bloqueio dos houthis ao Estreito de Bab el-Mandeb amplia tensão no Oriente Médio; veja outros gargalos marítimos no mundo

Bab el-Mandeb fica localizado entre o Chifre da África e a Península Arábica. SABBIR / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os rebeldes do grupo terrorista houthis, do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram ainda na segunda-feira (20) que vão impor um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb. O anúncio traz o risco de o conflito regional se estender por mais áreas do Oriente Médio e ameaçar outra via navegável crucial para o comércio global, além do Estreito de Ormuz.

A medida seria uma retaliação ao bloqueio imposto pelos sauditas ao Iêmen. Segundo comunicado do porta-voz militar do movimento, Yahya Saree, a decisão é uma resposta ao "cerco injusto e opressivo contínuo da Arábia Saudita contra nosso querido povo por quase 12 anos, saqueando nossos recursos e impondo um bloqueio abrangente a nossos portos e aeroportos por terra, mar e ar".

Poucos detalhes foram divulgados sobre como funcionaria o bloqueio, mas, temendo ataques, dois petroleiros sauditas que navegavam nesta terça-feira (21) no Mar Vermelho em direção a Bab el-Mandeb deram meia-volta. Eles tinham como destino a China e a Índia.

Diferente do Estreito de Ormuz — situado entre o Irã, os Emirados Árabes Unidos e Omã —, Bab el-Mandeb fica localizado entre o Chifre da África e a Península Arábica. O estreito separa os continentes asiático e africano, servindo como a ligação vital entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, através do Golfo de Áden, dividindo o Iêmen e Djibuti.

Historicamente, de acordo com dados da EIA (U.S. Energy Information Administration — a Agência de Informação de Energia do governo dos EUA), o volume de petróleo bruto e derivados que cruzava o estreito oscilava entre 8,8 e 9,3 milhões de barris por dia, o que representava cerca de 12% de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo. O estreito também responde por cerca de 8% do comércio global de Gás Natural Liquefeito (GNL) em condições normais.

Um eventual fechamento total de Bab el-Mandeb provocaria um severo impacto na logística mundial de energia. O fechamento total do estreito de Bab el-Mandeb reduziria a oferta global de petróleo em cerca de 7%.

Mas como o Irã atua em uma região geograficamente distante de seu território?

O Iêmen é a base de operações de um dos principais proxies do Irã: os rebeldes houthis. Como já abordado pela coluna, Teerã expandiu gradualmente seu arsenal e influência no Líbano, no Iraque e, principalmente, no Iêmen desde a Revolução de 1979. Ali, os houthis integram o chamado "Eixo da Resistência".

E quais os outros gargalos do petróleo no mundo?

Além do Estreito de Ormuz — o gargalo mais crítico do planeta, por onde transitavam, antes da recente escalada do conflito, cerca de 20% do consumo mundial de petróleo — e de Bab el-Mandeb, que voltou ao epicentro das tensões no Oriente Médio, há outros pontos geográficos vitais para o transporte marítimo de petróleo: