Be8 e PUCRS acertam cooperação em pesquisas sobre transição energética e descarbonização

Biocombustíveis como fonte de energia no futuro. Félix Zucco / Agencia RBS

Duas gigantes, cada uma em seu setor, a Be8 e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), firmaram um memorando de entendimentos, que estabelece uma agenda de cooperação para avaliar, desenvolver e implementar projetos voltados para a transição energética e à descarbonização industrial.

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A iniciativa aproxima a experiência da empresa em soluções energéticas renováveis da capacidade científica e tecnológica de uma das principais instituições brasileiras dedicadas à pesquisa em energia e recursos naturais. Na PUCRS, o memorando foi fechado por meio do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR).

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Para Camilo Adas, diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da Be8, a parceria representa mais um passo na estratégia da companhia de transformar conhecimento em soluções capazes de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

- A transição energética exige colaboração entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Ao unir a capacidade de inovação da PUCRS com a experiência da Be8 no desenvolvimento de soluções energéticas de baixa intensidade de carbono, criamos um ambiente capaz de acelerar projetos que podem contribuir para a competitividade da indústria brasileira e para o avanço da descarbonização. Este memorando representa o início de uma agenda construída para gerar conhecimento, inovação e resultados concretos - avalia.

O objetivo é transformar conhecimento científico em soluções que possam apoiar a descarbonização da indústria e ampliar o desenvolvimento de tecnologias de baixa intensidade de carbono. Segundo o Superintendente de Negócios e Serviços Especializados da PUCRS, Milton André Stella, a aproximação é fundamental para que novas tecnologias avancem com maior velocidade e impacto.