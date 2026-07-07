Bad Bunny, Maduro, Macron e Meryl Streep: veja a lista dos mais estilosos em 2026, segundo NYT

Cantor Bad Bunny, líder venezuelano Nicolás Maduro, presidente francês Emmanuel Macron e atriz Meryl Streep. PATRICK T. FALLON, The White House, Fabrice COFFRINI, 20th Century Studios / AFP e Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O tradicional jornal americano The New York Times divulgou, nesta terça-feira (7), a sua tradicional lista das pessoas mais estilosas de 2026 até o momento. O grupo, formado por 39 nomes, chama a atenção por reunir políticos, como Nicolás Maduro e Emmanuel Macron; estrelas do mundo da música, como Bad Bunny, Rosalía e Blue Ivy Carter; e ícones do cinema, como Meryl Streep.

O jornal explica que a seleção "não é apenas uma apreciação de roupas realmente incríveis, embora haja muitas delas aqui. É também um retrato da cultura pop, de momentos virais e de figuras que atraíram a atenção do público (e se vestiram à altura)". O periódico cita que o grupo inclui desde personalidades que inflaram discussões e discórdias até indivíduos que usaram a moda para manifestar sua identidade.

O artista mais ouvido nas plataformas de streaming em 2025, Bad Bunny, apareceu na lista por sua apresentação no Super Bowl. Segundo o jornal, "o visual todo creme de Bad Bunny sugeria uma postura altiva, uma imagem orquestrada para rebater as críticas".

Cantor porto-riquenho Bad Bunny na apresentação no Super Bowl. PATRICK T. FALLON / AFP

Blue Ivy Carter, filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z, entrou na lista pelo look utilizado no tapete vermelho do Met Gala, onde vestiu um modelo off-white assinado por Pierpaolo Piccioli para a Balenciaga.

Ainda no cenário musical, a lista elenca a cantora espanhola Rosalía por seus figurinos celestiais de palco, descritos como uma mistura de Cisne Negro com a arte de Michelangelo.

No cenário político, o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro aparece na lista justamente pelo conjunto da Nike que utilizou no momento de sua captura. Segundo o jornal, o fato de ter se tornado "instantaneamente um meme demonstra a rapidez com que a internet transforma momentos históricos em efemeridades culturais irônicas".

Outro político lembrado é o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele integra o seleto grupo por um detalhe singular: os óculos de sol estilo aviador espelhado que utilizou durante um discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, em janeiro deste ano. O objetivo do acessório era cobrir uma inflamação ocular, porém o adereço acabou chamando mais atenção do que o próprio discurso.

O estilo de John F. Kennedy Jr., falecido filho do ex-presidente dos Estados Unidos, também foi incluído. Não se trata exatamente da pessoa em si, mas de uma estética de vestir que ganhou nova relevância após o lançamento de Love Story, a série de televisão da FX sobre Kennedy e seu trágico casamento com Carolyn Bessette-Kennedy.

Representando também um estilo coletivo, as mulheres grávidas do círculo político de Donald Trump figuram na seleção do NYT. O grupo destaca Usha Vance (segunda-dama dos EUA), Katie Miller (ex-membro do Conselho Consultivo de Inteligência Presidencial) e Karoline Leavitt (porta-voz da Casa Branca).

Por fim, a premiada atriz americana Meryl Streep aparece na lista principalmente por fundir sua imagem à de sua icônica personagem Miranda Priestly durante a turnê de imprensa de O Diabo Veste Prada 2.

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