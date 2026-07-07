Bad Bunny, Maduro, Macron e Meryl Streep: veja a lista dos mais estilosos em 2026, segundo NYT

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O tradicional jornal americano The New York Times divulgou, nesta terça-feira (7), a sua tradicional lista das pessoas mais estilosas de 2026 até o momento. O grupo, formado por 39 nomes, chama a atenção por reunir políticos, como Nicolás Maduro e Emmanuel Macron; estrelas do mundo da música, como Bad Bunny, Rosalía e Blue Ivy Carter; e ícones do cinema, como Meryl Streep.
O jornal explica que a seleção "não é apenas uma apreciação de roupas realmente incríveis, embora haja muitas delas aqui. É também um retrato da cultura pop, de momentos virais e de figuras que atraíram a atenção do público (e se vestiram à altura)". O periódico cita que o grupo inclui desde personalidades que inflaram discussões e discórdias até indivíduos que usaram a moda para manifestar sua identidade.
O artista mais ouvido nas plataformas de streaming em 2025, Bad Bunny, apareceu na lista por sua apresentação no Super Bowl. Segundo o jornal, "o visual todo creme de Bad Bunny sugeria uma postura altiva, uma imagem orquestrada para rebater as críticas".
Blue Ivy Carter, filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z, entrou na lista pelo look utilizado no tapete vermelho do Met Gala, onde vestiu um modelo off-white assinado por Pierpaolo Piccioli para a Balenciaga.
Ainda no cenário musical, a lista elenca a cantora espanhola Rosalía por seus figurinos celestiais de palco, descritos como uma mistura de Cisne Negro com a arte de Michelangelo.
No cenário político, o ex-líder venezuelano Nicolás Maduro aparece na lista justamente pelo conjunto da Nike que utilizou no momento de sua captura. Segundo o jornal, o fato de ter se tornado "instantaneamente um meme demonstra a rapidez com que a internet transforma momentos históricos em efemeridades culturais irônicas".
Outro político lembrado é o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele integra o seleto grupo por um detalhe singular: os óculos de sol estilo aviador espelhado que utilizou durante um discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, em janeiro deste ano. O objetivo do acessório era cobrir uma inflamação ocular, porém o adereço acabou chamando mais atenção do que o próprio discurso.
O estilo de John F. Kennedy Jr., falecido filho do ex-presidente dos Estados Unidos, também foi incluído. Não se trata exatamente da pessoa em si, mas de uma estética de vestir que ganhou nova relevância após o lançamento de Love Story, a série de televisão da FX sobre Kennedy e seu trágico casamento com Carolyn Bessette-Kennedy.
Representando também um estilo coletivo, as mulheres grávidas do círculo político de Donald Trump figuram na seleção do NYT. O grupo destaca Usha Vance (segunda-dama dos EUA), Katie Miller (ex-membro do Conselho Consultivo de Inteligência Presidencial) e Karoline Leavitt (porta-voz da Casa Branca).
Por fim, a premiada atriz americana Meryl Streep aparece na lista principalmente por fundir sua imagem à de sua icônica personagem Miranda Priestly durante a turnê de imprensa de O Diabo Veste Prada 2.
Veja a lista completa
- Renate Reinsve – Atriz norueguesa
- Bad Bunny – Cantor porto-riquenho
- Stephen Colbert – Apresentador e comediante americano
- Audrey Nuna e o elenco de 'KPop Demon Hunters' – Grupo e rapper coreano-americana
- Victor Wembanyama – Jogador de basquete francês (NBA)
- Björk – Cantora, compositora e produtora musical islandesa
- Nicolás Maduro – Ex-presidente venezuelano
- Astronautas da missão Artemis II
- Teyana Taylor – Cantora e atriz americana
- Alysa Liu – Patinadora artística americana
- Adam Friedland – Comediante americano
- Sarah Pidgeon – Atriz americana
- Estilo de John F. Kennedy Jr.
- Robert F. Kennedy Jr. – Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos
- Rama Duwaji – Primeira-dama de Nova York (esposa do prefeito de NY)
- Blue Ivy Carter – Filha de Beyoncé e Jay-Z
- Mulheres grávidas no círculo de Trump (Usha Vance, Katie Miller e Karoline Leavitt)
- Jazz Chisholm Jr. – Jogador de beisebol
- Chase Infiniti – Atriz americana
- Patrick Radden Keefe – Escritor e jornalista americano
- Chloé Zhao – Diretora e roteirista chinesa
- Clavicular – Streamer americano
- Miyako Bellizzi – Figurinista americana
- Meryl Streep – Atriz americana
- EsDeeKid – Rapper britânico
- Emmanuel Macron – Presidente da França
- Eileen Gu – Esquiadora estilo livre (freestyle)
- Jack Harlow – Rapper e cantor americano
- Jamie Ding – Funcionário do governo de Nova Jersey
- Fakemink – Rapper
- Rosalía – Cantora espanhola
- Kareem Rahma – Comediante egípcio-americano
- John Travolta – Ator americano
- Justin Trudeau – Ex-primeiro-ministro canadense
- Zsolt Hegedüs – Membro da Assembleia Nacional da Hungria
- Josh O'Connor – Ator inglês
- Justin Bieber – Cantor americano
- Amy Poehler – Atriz e comediante americana
- Eon Huntley – Deputado estadual do Brooklyn (Nova York)
- Fãs do New York Knicks