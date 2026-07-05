Ausência do líder supremo em funeral de Ali Khamenei amplia mistério sobre seu paradeiro

Foram, ao todo, três dias de funeral que reuniu milhares de pessoas. ATTA KENARE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O terceiro e último dia do funeral do aiatolá Ali Khamenei, no Irã, contou com a participação de milhares de pessoas e de autoridades iranianas. Três filhos do antigo líder estiveram presentes. No entanto, o atual líder supremo, Mojtaba Khamenei, não participou da cerimônia. A ausência chamou a atenção porque, desde a morte do pai, em 28 de fevereiro, Mojtaba não faz aparições públicas.

Desde que assumiu o cargo, Mojtaba não apareceu em público. Seu primeiro pronunciamento ocorreu quatro dias após a nomeação, mas a mensagem foi lida por uma apresentadora da TV estatal, acompanhada apenas de uma foto estática do líder, sem imagens ou áudio dele.

Na época, fontes ligadas ao regime afirmaram que Mojtaba teria sofrido ferimentos nas pernas durante o ataque americano ao Irã que matou seu pai e que chegou a ser hospitalizado. Os rumores variam de lesões leves a amputações e desfiguração, mas não há confirmação oficial. Fontes ouvidas pela agência Reuters também relataram que Mojtaba teria sofrido ferimentos na perna e desfiguração no rosto.

Ao mesmo tempo, há avaliações de que o líder supremo esteja sendo mantido longe de aparições públicas por motivos de segurança, com o objetivo de reduzir o risco de possíveis ataques dos Estados Unidos ou de Israel.