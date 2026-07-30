Ativista angolano de Porto Alegre ganha viagem ao país natal para reencontrar a mãe após 30 anos

Ativista social Januário Gonçalves mora há 30 anos no Brasil. Januário Gonçalves / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após mais de 30 anos vivendo no Brasil, o ativista social Januário Gonçalves se prepara para reencontrar suas raízes. Radicado em Porto Alegre, o angolano foi presenteado com uma viagem ao seu país de origem, promovida pela agência gaúcha TripTravel.

A relação entre o líder comunitário e a empresa começou em 2020, durante a pandemia de coronavírus. Na época, o CEO da TripTravel, Beto Conte, e um grupo de parceiros atuavam no apoio a imigrantes haitianos e angolanos na capital, oportunidade em que conheceram o trabalho de Gonçalves.

Anualmente, a agência organiza roteiros focados em imersão cultural. Com um dos destinos de 2026 definido para a África, a equipe decidiu presentear o ativista com a experiência. No dia 5 de agosto, Gonçalves embarca ao lado de Conte e de um grupo de mais sete passageiros para o Grand Tour Angola, expedição que durará três semanas e incluirá também passagens por São Tomé e Príncipe.

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Para a agência, a iniciativa é uma forma de reconhecer a trajetória do ativista na capital gaúcha e permitir o resgate de suas origens familiares após três décadas.

— É uma oportunidade de resgatar a origem e a família que ele não vê há tantos anos. Seria uma retribuição para o trabalho que ele realizou aqui em Porto Alegre — explicou Beto.

A viagem proporcionará o reencontro de Gonçalves com a mãe, de 84 anos, que vive em Luanda, além de uma visita a Lubango, no sul do país, onde passou a infância.