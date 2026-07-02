Atendendo a apelo do Papa, PUCRS estará presente em reunião com reitores da rede para discutir IA

Além da PUC RS e PR, participam os reitores das unidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Campinas. Bruno Todeschini / Divulgação PUCRS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Ir. Manuir José Mentges, participará nesta sexta-feira (3) de um encontro em Curitiba com os demais reitores das PUCs de todo o Brasil. O encontro atende um pedido do papa Leão XIV e tem como objetivo debater as transformações da tecnologia, em especial a inteligência artificial.

A reunião vai ao encontro da encíclica Magnifica Humanitas, lançada pelo Pontífice em maio, que trata sobre o avanço da IA na sociedade e a preocupação da Igreja Católica com o assunto. Além do Paraná e do Rio Grande do Sul, participam os reitores das unidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Campinas.

A encíclica

Intitulado "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidade), o documento é a primeira encíclica do papa Leão XIV e aborda a expansão da inteligência artificial na atualidade. Nela, o Pontífice defende a regulamentação e o desarmamento da IA.

"A IA é o ambiente em que estamos imersos e o poder com que temos de lidar. Por isso, não basta regulá-la: deve ser desarmada e tornada acolhedora", diz um trecho do documento.

Na encíclica, o Papa alertou para os riscos de seus efeitos sobre o mundo do trabalho, as novas formas de escravidão, os conflitos bélicos e um colonialismo "de rosto inédito", além da desinformação e da dependência digital.